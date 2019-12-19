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Мужчину, который в Лиде «заминировал» Дом культуры железнодорожников, заключили под стражу

19.12.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Мужчину, который в Лиде «заминировал» Дом культуры железнодорожников, заключили под стражу

15 декабря после употребления спиртного в одном из баров Гродно 25-летняя жительница областного центра решила продолжить отдых в ночном клубе. Однако сотрудники охраны заведения не пропустили девушку, сославшись на ее сильное опьянение. Тогда она решила со своего мобильного телефона сообщила на линию 102 о том, что здание клуба заминировано. 

Подобный случай произошел чуть более месяца назад и в Лиде. Тогда правоохранителям поступило  сообщение о лжеминировании местного Дома культуры. В настоящее время Лидским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по данному факту.

Установлено, что 10 ноября около 22.00 житель Лидского района сообщил в милицию о том, что в районном центре заминировано административное здание ДК «Железнодорожников». На место прибыли экстренные службы, каких-либо взрывоопасных предметов также  обнаружено не было.

Следователями в ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, с участием обвиняемого произведен комплекс процессуальных действий, в том числе очная ставка. По данным следствия, в момент совершения противоправных деяний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий, совершенное повторно).

Ранее обвиняемый был неоднократно судим, в том числе дважды за аналогичные преступления. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Справочно. С начала года в Гродненской области возбуждено 9 уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности, по 8 из них установлены лица, совершившие противоправные действия.

Следственный комитет в очередной раз обращает внимание граждан на то, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, на плечи виновного лица ложится и необходимость возмещения средств, затраченных на проверочные мероприятия.

 
Теги: Гродно
 
 
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15 декабря после употребления спиртного в одном из баров Гродно 25-летняя жительница областного центра решила продолжить отдых в ночном клубе. Однако сотрудники...
 

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