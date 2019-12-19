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Беларусь пытается оттянуть неизбежный конец российского маневра

19.12.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновническая вертикаль работает в поте лица, чтобы минимизировать потери нашей страны от «вражеских» действий российского Минфина.

Согласно пояснительной записке к бюджету на 2020 год совокупные потери доходов в грядущем году ожидаются на уровне 839,1 млн USD. Львиная доля белорусских потерь объясняется действиями России в нефтегазовой сфере. Так, недостача от очередного снижения пошлин в рамках налогового маневра составит 239,3 млн USD, а потери от прекращения реэкспорта нефти — 423,6 млн USD, пишет banki24.by

Суть последнего этапа налогового маневра России состоит в том, что каждый год РФ снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, но одновременно повышает налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом, стоимость нефти становится выше для внутренних переработчиков. 

Правительство России изобрело компенсатор убытков для тамошних НПЗ — отрицательный акциз. Однако никаких компенсаций Нафтану и Мозырскому НПЗ не полагается, так как они расположены на территории другого государства. 

РФ настаивает, что налоговая политика — это ее суверенное дело и на уступки Беларуси россияне могут пойти лишь в случае унификации налоговых кодексов (читай: принятия их налогового кодекса). 


В свою очередь, белорусские министры упирают на то, что в Союзном государстве РБ и РФ должны быть равные условия хозяйствования для всех предприятий и отраслей без исключения. В октябре агентство S&P опубликовало оценки Совмина Беларуси. Согласно расчетам белорусских чиновников, общие потери от налогового маневра при цене нефти 60 USD за баррель до конца 2024 года составят 9 млрд USD, из которых бюджет потеряет 3 млрд USD, а Нафтан и Мозырский НПЗ — 6 млрд USD. 11 декабря концерн «Белнефтехим» подтвердил, что Минск подписал с Москвой индикативный баланс поставок на 2020 год. 

В будущем году Беларусь может импортировать из РФ до 24 млн тонн нефти. Правда, еще 6 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что «перетаможка» 6 млн тонн не входит в баланс, как это было в 2017—2019 гг. 

Для Беларуси это означает потери бюджетных доходов в виде экспортных пошлин на нефть. Стоит отметить, что эти потери учтены в бюджете-2020. 12 декабря глава Белнефтехима Андрей Рыбаков рассказал, что белорусские НПЗ в состоянии переработать в 2020 году все 24 млн тонн нефти в рамках баланса. 

Напомним, пока действовала «перетаможка» нефти, НПЗ перерабатывали по 18 млн тонн. Если в 2020 году переработка на НПЗ действительно повысится с 18 до 24 млн тонн, то это способ компенсировать часть потерь от налогового маневра. Экспортные пошлины на нефтепродукты в целом ниже пошлин на нефть, но для властей это лучше, чем ничего. Бюджет-2020 рассчитан исходя из переработки 18 млн тонн нефти. Поэтому повышение переработки ведет к дополнительным доходам Минфина.

Еще один фронт, на котором Беларусь может понести потери — газовый. Подписание контракта с Газпромом на 2020 год отложено к 20 декабря, когда встретятся Путин и Лукашенко. В 2017—2019 гг. повышение цены газа по контракту компенсировала «перетаможка». С 2020 года этот компенсатор исчезает. Значит, чтобы сохранить прежние условия, белорусской стороне нужно добиваться снижения цены на топливо. 

Бюджет-2020 сверстан исходя из цены газа на уровне 2019 года, но увеличить его доходы никто не откажется. Есть другой способ покрыть часть потерь — максимальное использование потенциала Белорусской АЭС. Запуск первого энергоблока планируется в январе—марте 2020 года. Если все сработает, как надо, потребности Беларуси в российском газе сократятся. 

В 2018 году белорусская энергосистема произвела за счет сжигания топлива 38 млрд кВт∙ч электроэнергии. Один энергоблок АЭС вырабатывает за полный год 9 млрд кВт∙ч. Таким образом, при прочих равных из импорта в 2020-м может уйти до 20% природного газа.
 
Теги: Минск
 
 
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Чиновническая вертикаль работает в поте лица, чтобы минимизировать потери нашей страны от «вражеских» действий российского Минфина.
 
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