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Оказывается, недавно на Машерова было стразу три ДТП, и все из-за скорой помощи
20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодняшнее ДТП на перекрёстке Машерова и бульваре Космонавтов, оказывается, не первое, несколько дней назад, 16 декабря, автомобиль скорой помощи решил развернуться через двойную сплошную на выезде с "кармана" Кирова налево.
Получилось плохо. Сначала одно ДТП, затем второе, и потом уже и третье.
Будьте внимательны, старайтесь не включать громко музыку в автомобиле, чтобы слышать обстановку на дороге, и смотрите вперёд внимательнее, ну и держите дистанцию, конечно. А то, как видите, всяко бывает...
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Сегодняшнее ДТП на перекрёстке Машерова и бульваре Космонавтов, оказывается, не первое, несколько дней назад, 16 декабря, автомобиль скорой помощи решил...
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