Оказывается, недавно на Машерова было стразу три ДТП, и все из-за скорой помощи

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодняшнее ДТП на перекрёстке Машерова и бульваре Космонавтов, оказывается, не первое, несколько дней назад, 16 декабря, автомобиль скорой помощи решил развернуться через двойную сплошную на выезде с "кармана" Кирова налево.





Получилось плохо. Сначала одно ДТП, затем второе, и потом уже и третье.

Будьте внимательны, старайтесь не включать громко музыку в автомобиле, чтобы слышать обстановку на дороге, и смотрите вперёд внимательнее, ну и держите дистанцию, конечно. А то, как видите, всяко бывает...