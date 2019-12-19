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Мининформ заблокировал 25 сайтов за рекламу микрозаймов и рынка Forex
20.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство информации заблокировало доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу.
— В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Министерством информации приняты решения об ограничении доступа к 25 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, — отметили в Мининформе.
Большинство сайтов н
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Министерство информации заблокировало доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу. — В соответствии с письменными уведомлениями...
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