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Мининформ заблокировал 25 сайтов за рекламу микрозаймов и рынка Forex

20.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мининформ заблокировал 25 сайтов за рекламу микрозаймов и рынка Forex

Министерство информации заблокировало доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу.

— В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Министерством информации приняты решения об ограничении доступа к 25 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, — отметили в Мининформе.

Большинство сайтов нарушили установленный порядок размещения информации о предоставлении микрозаймов, также запрет коснулся интернет-ресурсов, которые распространяли рекламу осуществления деятельности на внебиржевом рынке Forex.

СБ
 
 
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Министерство информации заблокировало доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу. — В соответствии с письменными уведомлениями...
 
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