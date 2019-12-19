Мининформ заблокировал 25 сайтов за рекламу микрозаймов и рынка Forex

Источник материала: Вороновская газета





Министерство информации заблокировало доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу.

— В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Министерством информации приняты решения об ограничении доступа к 25 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, — отметили в Мининформе.

Большинство сайтов н арушили установленный порядок размещения информации о предоставлении микрозаймов, также запрет коснулся интернет-ресурсов, которые распространяли рекламу осуществления деятельности на внебиржевом рынке Forex.

СБ