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A1 устроил «большую новогоднюю распродажу». Что и на сколько подешевело
Источник материала: Tut.by
А1 на своем официальном сайте заявил о «заключительной распродаже 2019 года». Проверили, что и на сколько подешевело.
Некоторые устройства доступны по сниженной цене с 20 по 22 декабря. При этом скидка на определенные девайсы дается только при покупке в рассрочку, на другие — при покупке одним платежом.
Так, например, прошлогодний
На ряд аппаратов скидки действуют по 3 января. Тот же
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в интернет-магазинах:
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Скидка на определенные девайсы дается только при покупке в рассрочку, на другие - при покупке одним платежом.
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