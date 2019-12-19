A1 устроил «большую новогоднюю распродажу». Что и на сколько подешевело

Источник материала: Tut.by

А1 на своем официальном сайте заявил о «заключительной распродаже 2019 года». Проверили, что и на сколько подешевело.



Фото: freestocks.org / Unsplash

Некоторые устройства доступны по сниженной цене с 20 по 22 декабря. При этом скидка на определенные девайсы дается только при покупке в рассрочку, на другие — при покупке одним платежом.

Так, например, прошлогодний iPhone Xr с 64 ГБ собственной памяти продается за 1599 рублей (минус 200 рублей). Huawei P30 Pro предлагают за 1799 рублей (минус 100 рублей), Samsung Galaxy Note10+ соответственно за 2798 рублей (минус 200 рублей). Правда, этот гаджет по такой цене доступен как раз в рассрочку с обязательством обслуживаться не менее 11 месяцев.

На ряд аппаратов скидки действуют по 3 января. Тот же iPhone X продают за 1909 рублей (минус 540 рублей). Более бюджетный Samsung Galaxy A30 отдают за 432 рубля (минус 107 рублей). Популярные Redmi 8A , Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro продаются соответственно за 279, 499 и 639 рублей (минус 30, 30 и 20 рублей).

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в интернет-магазинах: