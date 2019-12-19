Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль продолжил обновлять многомесячные максимумы. Биткойн +38.83.

Курс доллара снизился лишь на 0,0003 BYN до 2,1062 BYN/USD. С начала недели его курс вырос на 0,0036 BYN, а с начала декабря снизился на 0,0042 BYN.

Курс евро пока остался на уровне вчерашнего закрытия 2,3436 BYN/EUR. Европейская валюта с начала недели подешевела на 0,0057 BYN, но выросла по сравнению с началом месяца на 0,0206 BYN.

Курс российского рубля дорожает уже четвёртый раз подряд. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня его курс поднялся на 0,0022 BYN до 3,3692 BYN/100 RUB — максимума с 6 апреля 2018 года.

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