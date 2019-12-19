Моей маме зять не нужен. Известные женщины, которые не спешат замуж

Источник материала: Аргументы и факты

Есть женщины, которые начинают переживать из-за отсутствия мужа в 20 лет, а есть те, кто в 30 с хвостиком и старше прекрасно чувствует себя, не будучи замужем. Кто из звезд предпочел официальному браку свободу, рассказывает "АиФ".

Виктория Боня

В конце ноября телеведущая отпраздновала свой 40-й день рождения. К этому прекрасному возрасту Вика успела стать мамой, но официально замуж так и не вышла, хотя все думали, что ее роман с наследником ирландского миллиардера Александром Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину, непременно закончится грандиозной свадьбой. Влюбленные жили вместе около 7 лет, однако в 2017 году объявили о расставании. Тогда все только и обсуждали, сколько денег получит Вика после разрыва, по факту же обогатиться за счет экс-возлюбленного ей не удалось. Все семейные расходы Боня и Смерфит изначально делили пополам, даже роды оплачивали в складчину. Более того, телеведущая никогда не отказывалась от работы, чтобы не терять финансовую независимость. Уже через полгода после рождения дочери она вернулась к профессии и на несколько месяцев уехала в другую страну, чтобы сняться в проекте «Каникулы в Мексике».



12.06.2011 — кинофестиваль «Кинотавр». На снимке: телеведущая Виктория Боня с возлюбленным Алексом Смерфитом. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на то, что миллионы Смерфита Вике не достались, она все же считает, что ей удалось «обогатиться» за счет семьи Алекса. «Я получила огромное количество хороших советов от его отца, знаний. Действительно, я стала другой. Получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести. Что касается материального... У меня не было такой цели. Если бы нужны были деньги, мы бы давно судились за какие-то алименты или недвижимость», — приводит слова телеведущей издание «Стархит».

Кстати, после того как в отношениях с отпрыском ирландского миллиардера была поставлена жирная точка, у Вики появился новый поклонник: бизнесмен Пьер Андюран. Своего избранника модель представила всем на красной дорожке Каннского фестиваля в 2018 году, но этот роман был недолгим. Позже Боня даже называла его простой «пиар-акцией», за которую ей якобы неплохо заплатили. Недавно пресса писала, что Андюран женился, а сердце Вики до сих пор свободно.



Телеведущая Виктория Боня и бизнесмен Пьер Андюран на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля. 2018 г.Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Юлия Барановская

После того как Юлия Барановская рассталась со своим гражданским супругом Андреем Аршавиным, с которым жила практически девять лет, кто только не попадал в список ее тайных мужей и любовников! Телеведущей приписывали отношения с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, журналистом Александром Телесовым, ведущим Александром Васильевым и даже «глубоко женатыми» Максимом Галкиным, Евгением Плющенко и Александром Гордоном. Видимо, общественность так страстно хочет выдать замуж маму троих детей, что всем уже без разницы, кто же наконец окольцует телеведущую. Сама Барановская на сплетни о своей личной жизни давно не реагирует, однако, когда в список ее «возлюбленных» случайно попадают женатые люди, переживает. «Самое ужасное, когда мне приписывают романы с мужьями моих подруг, такое тоже бывает. <…> Пока это мой близкий друг Киря Туриченко, это прекрасно, пусть журналисты пишут что хотят, потому что у него нет семьи, он свободен и это никого не обидит. Когда касается людей, у которых есть семья и дети, это за гранью», — делилась Барановская своими переживаниями с Ириной Шихман в программе «А поговорить?».

Больше всего Юлию возмущают публикации о романе и беременности от Максима Галкина, которые она назвала «беспределом», а также спекуляции на тему ее близких взаимоотношений с Александром Гордоном. «С Сашей мы дружим семьями. Я с его женой Нозой переписываюсь чаще, чем с ним самим», — говорила телеведущая. В общем, несмотря на все сплетни, Юля до сих пор не замужем, и по этому поводу переживают все, кроме нее самой.

Наталья Рудова

«Я не знаю, как можно считать нормальной жизнь, в которой нет любви. Уверена, это чувство — людская необходимость. Без нее очень сложно прожить. Или вообще невозможно», — делилась актриса с Woman.ru. При этом 36-летняя Наталья официально никогда не была замужем и никто толком не знает, состоит ли она в настоящий момент в каких-либо отношениях, ведь личную жизнь Рудова скрывает. Именно по этой причине ей достаточно лишь появиться на фото с каким-нибудь мужчиной, как его тут же записывают в поклонники звезды. Например, так случилось с сыном владельца «РЕСО-гарантия» Сергеем Саркисовым-младшим. Тот факт, что молодому человеку тогда было 19, а Наталье — 35, никого не смутил. Сама же артистка, видимо, понимая, что фото с Саркисовым вызовет небывалый ажиотаж в ее популярном Instagram, отключила комментарии к нему.



Конечно, многих удивляет, что такая красавица, как Рудова до сих пор свободна, возможно, ее нежелание идти под венец связано с тяжелым разводом родителей, который она когда-то сильно переживала. Год назад Наталья написала на эту тему откровенный пост в соцсетях. «Помните ли вы первый раз, когда вам разбили сердце? Когда это было? Сколько вам было лет? Кто это был? Я помню. Мне было 12 лет, мои родители развелись, я потеряла папу на долгие годы. Это было самое большое разочарование в моей жизни. Я до сих пор от этого не оправилась. Прошло много лет, прежде чем мы смогли найти общий язык, прошло много лет, прежде чем я смогла найти в себе силы приехать к нему и начать наши отношения заново», — откровенничала звезда. При этом она все же признается, что не перестает верить в любовь.