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Открытие главной городской елки, ярмарка чудес и новогодние посиделки. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
Главным событием предстоящих выходных станет торжественное зажжение огней на главной новогодней елке Бреста. Кроме того, в городе можно будет сходить на благотворительную ярмарку чудес и новогодние посиделки в арт-пространстве «Калідор».
Что: Открытие главной городской елки
Где: Площадь Ленина
Когда: 21 декабря, начало в 17.00
Новогодний праздник на площади Ленина начнется в 17.00 с концерта творческих коллективов. В 17.30 состоится театрализованное представление «Зажжение огней на главной елке Бреста». Завершится мероприятие концертом группы «Дрозды».
Что: Ярмарка чудес
Где: Выставочный зал ООКЦ, улица Советская, 54
Когда: 21−22 декабря с 10.00 до 18.00
В эти выходные участницы брестского интернет-форума для родителей проведут в выставочном зале ООКЦ благотворительную выставку-ярмарку изделий местных мастериц. Все собранные на мероприятии пожертвования пойдут городскому общественному объединению «Сердце — детям».
Что: Новогодние посиделки
Где: Арт-пространство «Калідор» (Островского, 12)
Когда: 22 декабря 16.00
Три творческие студии Бреста приглашают всех желающих на новогодний междусобойчик. В программе песни под гитару, конкурсы и фуршет. Стоимость участия: 10 рублей с человека. Информация о заказе билетов по
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Открытие главной городской елки, ярмарка чудес и новогодние посиделки. Как провести выходные в Бресте
Главным событием предстоящих выходных станет торжественное зажжение огней на главной новогодней елке Бреста. Кроме того, в городе можно будет сходить на...
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