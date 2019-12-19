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Открытие главной городской елки, ярмарка чудес и новогодние посиделки. Как провести выходные в Бресте

20.12.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главным событием предстоящих выходных станет торжественное зажжение огней на главной новогодней елке Бреста. Кроме того, в городе можно будет сходить на благотворительную ярмарку чудес и новогодние посиделки в арт-пространстве «Калідор».


Что: Открытие главной городской елки

Где: Площадь Ленина

Когда: 21 декабря, начало в 17.00

Новогодний праздник на площади Ленина начнется в 17.00 с концерта творческих коллективов. В 17.30 состоится театрализованное представление «Зажжение огней на главной елке Бреста». Завершится мероприятие концертом группы «Дрозды».


Что: Ярмарка чудес

Где: Выставочный зал ООКЦ, улица Советская, 54

Когда: 21−22 декабря с 10.00 до 18.00

В эти выходные участницы брестского интернет-форума для родителей проведут в выставочном зале ООКЦ благотворительную выставку-ярмарку изделий местных мастериц. Все собранные на мероприятии пожертвования пойдут городскому общественному объединению «Сердце — детям».


Что: Новогодние посиделки

Где: Арт-пространство «Калідор» (Островского, 12)

Когда: 22 декабря 16.00

Три творческие студии Бреста приглашают всех желающих на новогодний междусобойчик. В программе песни под гитару, конкурсы и фуршет. Стоимость участия: 10 рублей с человека. Информация о заказе билетов по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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Главным событием предстоящих выходных станет торжественное зажжение огней на главной новогодней елке Бреста. Кроме того, в городе можно будет сходить на...
 
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