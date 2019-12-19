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В Facebook произошла утечка данных миллионов пользователей

20.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Facebook произошла утечка данных миллионов пользователей

Личные данные более 267 миллионов пользователей социальной сети оказались в открытом доступе. Об этом сообщила исследовательская компания Comparitech.

Хакеры разместили на одном из форумов номера телефонов, персональные идентификаторы и другие данные миллионов пользователей Facebook.

Согласно информации источника, к крупной утечке причастны хакеры из Вьетнама, но позже о базе данных сообщили провайдеру и ее заблокировали. Неизвестно, как много людей могли скачать личные данные юзеров Facebook.

В компании рассказали, что в базе насчитывались 267 140 436 человек. Большая их часть — жители США. По информации представителей Facebook, данные были украдены до обновления правил безопасности, а использовались, по всей видимости, для рассылки спама и фишинговых атак.

https://www.belta.by

 
 
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Личные данные более 267 миллионов пользователей социальной сети оказались в открытом доступе. Об этом сообщила исследовательская компания Comparitech. Хакеры...
 
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