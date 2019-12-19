Поздравления с 80-летним юбилеем центральной районной больницы

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уважаемые работники и ветераны учреждений здравоохранения района!

Примите теплые поздравления с 80-летием создания Ганцевичской районной больницы!

За эти годы пройден огромный путь. Сотни людей, работавших здесь в разные годы, самоотверженно отдавали свои знания, опыт и умения больным, нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи. Это люди, через руки которых прошло не одно поколение жителей Ганцевщины, люди, которые посвятили себя благородной миссии – заботе о здоровье человека.

В основе заслуженного за эти годы авторитета лежат профессионализм, глубокое чувство ответственности и преданности своему долгу. Каждый пациент, который обращается к вам, получает качественную помощь, и для этого у вас есть все необходимые условия.

Уважаемые работники здравоохранения Ганцевщины! Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, золотые руки и высокий профессионализм. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся благодарные лица пациентов, которым вы подарили радость полноценной жизни.

Новых вам достижений, успехов, оптимизма и крепкого всем здоровья!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Уважаемые работники и ветераны УЗ «Ганцевичская ЦРБ»!

Примите искренние поздравления с 80-летием со дня открытия главного лечебного учреждения района от районной ветеранской организации Белорусского общественного объединения ветеранов. То, что вы делаете для людей, особенно для ветеранов войны и труда, невозможно переоценить. Вы помогаете людям жить полноценной жизнью, а во многих случаях просто дарите спасенным жизни.

Мы, ветераны, выражаем слова благодарности за ваш нелегкий, но нужный труд, высокий профессионализм и преданность профессии медика.

Искренне желаем всему коллективу ЦРБ крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия, стабильности, процветания и, самое главное, благодарных пациентов.

Районный совет ветеранов.

Уважаемые работники системы здравоохранения Ганцевичского района!

Уважаемые врачи, медицинские сестры, санитарки, все, чей профессионализм в сочетании с милосердием и добротой возвращает к жизни и сохраняет здоровье жителей нашего района!

Примите искренние поздравления с 80-летием образования вашей организации.

На протяжении многих лет вы приходите на помощь жителям района, спасаете жизни, лечите и заботливо ухаживаете. Вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью.

Отдел по образованию райисполкома, учреждения образования района благодарят руководство и сотрудников учреждения здравоохранения «Ганцевичская центральная районная больница» за плодотворное сотрудничество, за внимание и заботу о наших взрослых и детях.

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия! Пусть в вашем дружном и сплоченном коллективе царит атмосфера взаимопонимания, терпения и искреннего отношения к каждому пациенту.

Работники системы образования Ганцевичского района.

Шаноўныя медыцынскія работнікі!

За нястомную працу, сілу волі і за ўсе выратаваныя жыцці – дзякуй. Мы, вашы пацыенты, найчасцей бываем патрабавальнымі, чым ветлівымі, удзячнымі, – даруйце. Прафесійныя поспехі, новыя перамогі, добры настрой, узаемаразуменне з людзьмі няхай будуць з вамі заўсёды. А юбілей, прыгожы, светлы, застанецца ў памяці надоўга і дазволіць распачаць новую, шчаслівую главу кнігі жыцця цэнтральнай раённай бальніцы.

У светлы, высакародны, добры шлях, юбілярка! Са святам, медыкі!

Калектыў установы «Рэдакцыя ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палессе».

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