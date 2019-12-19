Расписание движения автобусов Кировского филиала автопарк №14 на 1 января 2020 года

Источник материала: Кировец

Расписание движения автобусов Кировского филиала Автопарк №14 ОАО «Могилевоблавтотранс» на 1 января 2020 года:





1. Кировск – Городец – Бобруйск

Время отправления: на Скачек – 14.50;

на Бобруйск – 08.50; 12.45; 16.25.

2. Кировск – Дубовое – Борки– Бобруйск

Время отправления: на Жиличи – 12.35; 18.15;

на Бобруйск – 15.00.

3. Кировск – Барчицы – Бобруйск

Время отправления: с АС Кировск на Барчицы – 13.45; 17.15;

с АС Кировск на Бобруйск – 11.00; 18.20.

4. Кировск – Костричи – Козуличи – Бобруйск

Время отправления с АС Кировск – 13.00; 17.10.

5. Резерв.