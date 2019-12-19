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Расписание движения автобусов Кировского филиала автопарк №14 на 1 января 2020 года

20.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Расписание движения автобусов Кировского филиала Автопарк №14 ОАО «Могилевоблавтотранс» на 1 января 2020 года:

Расписание движения автобусов Кировского филиала автопарк №14 на 1 января 2020 года

1. Кировск – Городец – Бобруйск
Время отправления: на Скачек – 14.50;
                                      на Бобруйск – 08.50; 12.45; 16.25.
2. Кировск – Дубовое – Борки– Бобруйск
Время отправления: на Жиличи – 12.35; 18.15;
                                      на Бобруйск – 15.00.
3. Кировск – Барчицы – Бобруйск
Время отправления: с АС Кировск на Барчицы – 13.45; 17.15;
                                      с АС Кировск на Бобруйск – 11.00; 18.20.
4. Кировск – Костричи – Козуличи – Бобруйск
Время отправления с АС Кировск – 13.00; 17.10.
5. Резерв.

 
 
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Расписание движения автобусов Кировского филиала Автопарк №14 ОАО «Могилевоблавтотранс» на 1 января 2020 года: 1. Кировск – Городец – Бобруйск Время...
 
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