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Здравствуйте, люди! Мы родились! (Декабрь, 2019)
20.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В ноябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Валерия Пинчук, Виталий Пригоцкий, Савелий Крупенко, Кира Савельева, Мирон Довгаль, Арина Ёрш, Евдокия Великанова, Евгений Плескоцевич, Ангелина Загорская, Тимур Семченко, Алиса Целищева, Дарья Кастрицкая, Анна Черникевич, Дамир Сафаров, Артём Петровский, Мария Лопатко, Артём Ковпак, Эвелина Карповнина, Анна Муха, Матвей Какабаев, Мия Бородина, Эрик Шкутко, Алёна Зинченко, Матвей Адамчик, Юрий Жмурин, Иван Гутник, Степан Зубрицкий, Мария Паршина, Алиса Толкач, Богдан Слука, Михаил Пуховский, Никита Кириков, Дарья Чигилейчик, Игнат Самусев, Вероника Автюшенко, Валерия Шишковец, Никита Буденок.
В населенных пунктах Осиповичского района: Виктория Романовская (Верейцы), Виктория Чернявская (Елизово), Мия Сакова (Слобода).
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В ноябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Валерия Пинчук, Виталий Пригоцкий, Савелий Крупенко, Кира...
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