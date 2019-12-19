Свабода . На 12.00 на площади были только журналисты, передает радио













11 декабря руководителю Администрации президента Игорю Сергеенко было направлено обращение от имени руководителей «левопатриотических общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет «Единство».





Его авторы просили разрешения провести на Октябрьской площади акцию в поддержку "интеграции" с Россией. Она планировалась на 20 декабря, с 12.00 до 13.00.





Валерий Драко. Одним из подписантов заявки является организатор акций «Бессмертный полк» в Минске , председатель совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость»





По телефону сообщил журналисту Свободы, что акция не состоится. "Мы не успели подать заявление в исполком. А денег на штрафы у нас нет", - пояснил Драко.





Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации.