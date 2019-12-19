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Чудеса случаются! Акция "Наши дети" продолжается

20.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь», - гласит известная всем нам с детства поговорка. Однако правильно проводить уходящий год, перелистнуть очередную страницу собственной жизни не менее важно. Сейчас самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным настроением.

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Чудеса случаются! Акция &quot;Наши дети&quot; продолжается

Что для этого нужно? Простые человеческие радости – желание творить добро и готовность дарить подарки – умение, в котором можно вдоволь попрактиковаться, вооружившись новогодним синдромом Деда Мороза.

Новый год – самый любимый праздник практически для каждого. С особенным нетерпением его ждут дети. Ведь в Новый год сбываются самые невероятные мечты.

Уже который год подряд отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома организовал предновогоднюю встречу Дедушки Мороза и Снегурочки с детьми. Так 19 декабря долгожданные новогодние гости в рамках акции «Наши дети» посетили дневное отделение Территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Ивье и детское отделение Ивьевской центральной районной больницы.

Вместе с детьми Дедушка Мороз и Снегурочка зажигали елку, читали стихотворения, загадывали желания, пели песни и водили хороводы. Новогодние волшебники дарили детям праздничное настроение, улыбки желали крепкого здоровья. Особенно приятными были сладкие подарки, которые получил каждый.

Праздник удался. Ребята с удовольствием общались с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, обнимали их, рассказывали о себе и своих заветных желаниях. А посетители дневного отделения Территориального центра социального обслуживания населения встретили гостей в новогодних костюмах, сделанных собственноручно.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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«Как встретишь Новый год, так его и проведешь», - гласит известная всем нам с детства поговорка. Однако правильно проводить уходящий год, перелистнуть очередную...
 
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