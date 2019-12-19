В д.Светоч Березовского района поврежден подземный газопровод

Источник материала: Виртуальный Брест

19 декабря в д.Светоч Березовского района при производстве работ по прокладке кабеля связи в охранной зоне газопровода в 13.32 трактором, принадлежащим филиалу № 6 ОАО «Белсвязьстрой» (г.Гродно), поврежден полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления. Представитель газоснабжающей организации на место проведения работ не вызывался.





В результате инцидента прекращено газоснабжение 151 индивидуального дома и 3-х объектов коммунально-бытового назначения. В 16.00 газоснабжение восстановлено.

Предполагаемые причины инцидента – проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без разрешения на право производства земляных работ и вызова представителя ПУ «Березагаз» УП «Брестоблгаз».





Участие в техническом расследовании инцидента примет представитель Брестского областного управления Госпромнадзора.