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В д.Светоч Березовского района поврежден подземный газопровод

20.12.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 декабря в д.Светоч Березовского района при производстве работ по прокладке кабеля связи в охранной зоне газопровода в 13.32 трактором, принадлежащим филиалу № 6 ОАО «Белсвязьстрой» (г.Гродно), поврежден полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления. Представитель газоснабжающей организации на место проведения работ не вызывался.

В д.Светоч Березовского района поврежден подземный газопровод

В результате инцидента прекращено газоснабжение 151 индивидуального дома и 3-х объектов коммунально-бытового назначения. В 16.00 газоснабжение восстановлено.

Предполагаемые причины инцидента – проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без разрешения на право производства земляных работ и вызова представителя ПУ «Березагаз» УП «Брестоблгаз».

В д.Светоч Березовского района поврежден подземный газопровод

Участие в техническом расследовании инцидента примет представитель Брестского областного управления Госпромнадзора.

 
Теги: Гродно
 
 
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  19 декабря в д.Светоч Березовского района при производстве работ по прокладке кабеля связи в охранной зоне газопровода в 13.32 трактором, принадлежащим филиалу № 6...
 
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