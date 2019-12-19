Личная информация 267 млн пользователей Facebook оказалась доступна хакерам

Личные данные порядка 267 млн пользователей Facebook оказались в Интернете в открытом доступе, сообщает исследовательская компания Comparitech .

Отмечается, что большинство пострадавших пользователей из Соединенных Штатов. Среди утекших данных были имена, телефоны и другая информация, которая находилась в сети около двух недель.



Эксперты предположили, что хакеры могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама. Причины взлома данных пока установить не удалось. Издание AFP со ссылкой на пресс-службу Facebook сообщило, что по данному факту проводится расследование.