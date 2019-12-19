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Личная информация 267 млн пользователей Facebook оказалась доступна хакерам

20.12.2019 15:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Личная информация 267 млн пользователей Facebook оказалась доступна хакерам
Фото из открытых источников

Личные данные порядка 267 млн пользователей Facebook оказались в Интернете в открытом доступе, сообщает исследовательская компания Comparitech.

Личная информация 267 млн пользователей Facebook оказалась доступна хакерам …Надежно ли защищены наши персональные данные?

Отмечается, что большинство пострадавших пользователей из Соединенных Штатов. Среди утекших данных были имена, телефоны и другая информация, которая находилась в сети около двух недель.

Эксперты предположили, что хакеры могли воспользоваться этими данными для массовой рассылки СМС-спама. Причины взлома данных пока установить не удалось. Издание AFP со ссылкой на пресс-службу Facebook сообщило, что по данному факту проводится расследование.

 
 
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Фото из открытых источников Личные данные порядка 267 млн пользователей Facebook оказались в Интернете в открытом...
 
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