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Личная информация 267 млн пользователей Facebook оказалась доступна хакерам
20.12.2019 15:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Личные данные порядка 267 млн пользователей Facebook оказались в Интернете в открытом доступе, сообщает исследовательская компания
Отмечается, что большинство пострадавших пользователей из Соединенных Штатов. Среди утекших данных были имена, телефоны и другая информация, которая находилась в сети около двух недель.
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