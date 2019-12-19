ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Электрика от застройщика - мусор». Реальный пример, сколько стоит переделать проводку в «двушке»

20.12.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ремонт в новой квартире начинается с электрики. Чаще всего проводка от застройщика новоселов не устраивает — сечение не то, розетки и выключатели не там и не столько, сколько хотелось бы. Профессиональный электрик Владимир объяснил, сколько автоматов должно быть в домашнем щитке, какую проводку нужно покупать и во сколько обойдутся электромонтажные работы в двухкомнатной квартире.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Проводка, начинка квартирного электрощитка от застройщиков — это все самое дешевое, китайское, — говорит специалист. — В моем понимание — это мусор. Провода в новостроках обычно низкого качества, «тэушная», то есть произведенная непонятно кем под технические условия (ТУ), из вторсырья. Я всем своим клиентам рекомендую использовать кабель с маркировкой ГОСТ — в этой продукции можно быть уверенным. Проводка застройщика просто «хоронится» под отделкой и не понятно, зачем ее было прокладывать. Теперь, правда, некоторые застройщики, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, проводку в квартирах вовсе не делают. Это правильно и честно.


Фото: instagram специалиста

Часто приходится менять кабель от коридорного щитка до квартирного, так как стандартный — маломощный. Фото: instagram специалиста

Автоматы, УЗО, дифавтоматы от застройщика меняются обязательно — обычно это самые дешевые электроизделия.

— В стандартном квартирном щитке кроме автоматов, я устанавливаю отдельные УЗО на стиральную машину, посудомойку, водонагреватель — это обязательно, — говорит Владимир. — Плюс дифавтоматы. Эти устройства защищают человека от поражения током. Для защиты техники и бытовой технике от скачков напряжения устанавливаю реле контроля напряжения. Оборудование рекомендую только известных производителей — оно гарантировано будет исправно и долго работать.



Сколько же будет стоить профессиональный монтаж? Владимир предоставил нам для ознакомления смету, согласно которой он недавно закончил ремонт в двухкомнатной квартире (монолитно-каркасная новостройка в Минске).

Итак, согласно проекту, предоставленным владельцем квартиры, нужно было установить 56 коробок подрозетников. Это обошлось примерно в 400 рублей.

Общая длина электрокабелей разных сечений составила более 640 метров. Их монтаж оценен почти в 850 рублей.


Фото: instagram специалиста

Квартира в монолитном доме, делать штробы под кабель приходится в железобетоне. На этом объекте сделано 49 метров штроб — они обошлись почти в 100 рублей (стандартная цена: один метр — два рубля или доллар). Заделать их стоило еще 50 рублей.

В квартире два электрощита на 24 и 12 модулей. Установка и подключение однополюсных (16 штук по 8 рублей) и двухполюсных автоматов (8 штук по 10 рублей) обошлось в круглую сумму — почти в 220 рублей.

Расключение распределительных коробок (сварка) обошлась в 128 рублей (16 штук по 8 рублей).


Фото: instagram специалиста

Алмазное сверление в железобетоне стоило 50 рублей, укладка кабелей в трубу-гофру — еще 20.

Общая стоимость черновых электромонтажных работ — 1845 рублей. Но нужно понимать, что это были только черновые работы. После отделки в квартире электрика опять нужно будет вызывать. Вот актуальные расценки по чистовому электромонтажу:


Цены указаны в долларах

В смете нет электрооборудования, оно отдельно покупалось заказчиком. Но можно предположить, что стоило оно примерно столько же, сколько и работы электрика.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электрик объяснил, сколько автоматов должно быть в домашнем щитке, какую проводку нужно покупать и во сколько обойдутся электромонтажные работы в двухкомнатной...
 
Новости дня
Новости разные
 
О нашей землячке и талантливом человеке — Елене Шульге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика