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«Электрика от застройщика - мусор». Реальный пример, сколько стоит переделать проводку в «двушке»
Источник материала: Tut.by
Ремонт в новой квартире начинается с электрики. Чаще всего проводка от застройщика новоселов не устраивает — сечение не то, розетки и выключатели не там и не столько, сколько хотелось бы. Профессиональный электрик Владимир объяснил, сколько автоматов должно быть в домашнем щитке, какую проводку нужно покупать и во сколько обойдутся электромонтажные работы в двухкомнатной квартире.
— Проводка, начинка квартирного электрощитка от застройщиков — это все самое дешевое, китайское, — говорит
Автоматы, УЗО, дифавтоматы от застройщика меняются обязательно — обычно это самые дешевые электроизделия.
— В стандартном квартирном щитке кроме автоматов, я устанавливаю отдельные УЗО на стиральную машину, посудомойку, водонагреватель — это обязательно, — говорит Владимир. — Плюс дифавтоматы. Эти устройства защищают человека от поражения током. Для защиты техники и бытовой технике от скачков напряжения устанавливаю реле контроля напряжения. Оборудование рекомендую только известных производителей — оно гарантировано будет исправно и долго работать.
Итак, согласно проекту, предоставленным владельцем квартиры, нужно было установить 56 коробок подрозетников. Это обошлось примерно в 400 рублей.
Общая длина электрокабелей разных сечений составила более 640 метров. Их монтаж оценен почти в 850 рублей.
Квартира в монолитном доме, делать штробы под кабель приходится в железобетоне. На этом объекте сделано 49 метров штроб — они обошлись почти в 100 рублей (стандартная цена: один метр — два рубля или доллар). Заделать их стоило еще 50 рублей.
В квартире два электрощита на 24 и 12 модулей. Установка и подключение однополюсных (16 штук по 8 рублей) и двухполюсных автоматов (8 штук по 10 рублей) обошлось в круглую сумму — почти в 220 рублей.
Расключение распределительных коробок (сварка) обошлась в 128 рублей (16 штук по 8 рублей).
Алмазное сверление в железобетоне стоило 50 рублей, укладка кабелей в трубу-гофру — еще 20.
Общая стоимость черновых электромонтажных работ — 1845 рублей. Но нужно понимать, что это были только черновые работы. После отделки в квартире электрика опять нужно будет вызывать. Вот актуальные расценки по чистовому электромонтажу:
В смете нет электрооборудования, оно отдельно покупалось заказчиком. Но можно предположить, что стоило оно примерно столько же, сколько и работы электрика.
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Электрик объяснил, сколько автоматов должно быть в домашнем щитке, какую проводку нужно покупать и во сколько обойдутся электромонтажные работы в двухкомнатной...
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