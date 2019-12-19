«Электрика от застройщика - мусор». Реальный пример, сколько стоит переделать проводку в «двушке»

Источник материала: Tut.by

Ремонт в новой квартире начинается с электрики. Чаще всего проводка от застройщика новоселов не устраивает — сечение не то, розетки и выключатели не там и не столько, сколько хотелось бы. Профессиональный электрик Владимир объяснил, сколько автоматов должно быть в домашнем щитке, какую проводку нужно покупать и во сколько обойдутся электромонтажные работы в двухкомнатной квартире.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Проводка, начинка квартирного электрощитка от застройщиков — это все самое дешевое, китайское, — говорит специалист . — В моем понимание — это мусор. Провода в новостроках обычно низкого качества, «тэушная», то есть произведенная непонятно кем под технические условия (ТУ), из вторсырья. Я всем своим клиентам рекомендую использовать кабель с маркировкой ГОСТ — в этой продукции можно быть уверенным. Проводка застройщика просто «хоронится» под отделкой и не понятно, зачем ее было прокладывать. Теперь, правда, некоторые застройщики, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, проводку в квартирах вовсе не делают. Это правильно и честно.



Фото: instagram специалиста



Часто приходится менять кабель от коридорного щитка до квартирного, так как стандартный — маломощный. Фото: instagram специалиста

Автоматы, УЗО, дифавтоматы от застройщика меняются обязательно — обычно это самые дешевые электроизделия.

— В стандартном квартирном щитке кроме автоматов, я устанавливаю отдельные УЗО на стиральную машину, посудомойку, водонагреватель — это обязательно, — говорит Владимир. — Плюс дифавтоматы. Эти устройства защищают человека от поражения током. Для защиты техники и бытовой технике от скачков напряжения устанавливаю реле контроля напряжения. Оборудование рекомендую только известных производителей — оно гарантировано будет исправно и долго работать.







Сколько же будет стоить профессиональный монтаж? Владимир предоставил нам для ознакомления смету, согласно которой он недавно закончил ремонт в двухкомнатной квартире (монолитно-каркасная новостройка в Минске).

Итак, согласно проекту, предоставленным владельцем квартиры, нужно было установить 56 коробок подрозетников. Это обошлось примерно в 400 рублей.

Общая длина электрокабелей разных сечений составила более 640 метров. Их монтаж оценен почти в 850 рублей.



Фото: instagram специалиста

Квартира в монолитном доме, делать штробы под кабель приходится в железобетоне. На этом объекте сделано 49 метров штроб — они обошлись почти в 100 рублей (стандартная цена: один метр — два рубля или доллар). Заделать их стоило еще 50 рублей.

В квартире два электрощита на 24 и 12 модулей. Установка и подключение однополюсных (16 штук по 8 рублей) и двухполюсных автоматов (8 штук по 10 рублей) обошлось в круглую сумму — почти в 220 рублей.

Расключение распределительных коробок (сварка) обошлась в 128 рублей (16 штук по 8 рублей).



Фото: instagram специалиста

Алмазное сверление в железобетоне стоило 50 рублей, укладка кабелей в трубу-гофру — еще 20.

Общая стоимость черновых электромонтажных работ — 1845 рублей. Но нужно понимать, что это были только черновые работы. После отделки в квартире электрика опять нужно будет вызывать. Вот актуальные расценки по чистовому электромонтажу:



Цены указаны в долларах

В смете нет электрооборудования, оно отдельно покупалось заказчиком. Но можно предположить, что стоило оно примерно столько же, сколько и работы электрика.