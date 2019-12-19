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Массовые задержания перед новой акцией против интеграции с Россией

20.12.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как уже сообщалось, заместителя председателя Партии БНФ Вадима Саранчукова в Гродно задержала милиция. Он был первым, но, увы, не единственным задержанным сегодня.

Правозащитники связывают задержание с сегодняшней акцией в защиту независимости, что должна произойти в Минске на Октябрьской площади. Гродненские активисты также планировали принять участие в протестах.

15 декабря Саранчуков принимал участие в манифестации в защиту независимости в Гродно.

Позже в Гродно был задержан также активист Сергей Веремеенко. Его увезли в РОВД на улице Дубко. По предварительной информации Веремеенко задержали за участие в акции 15 декабря. 

Веремеенко задержали, когда он собирался вместе с женой на такси ехать на работу. Возле дома стоял бус, на котором Веремеенко увезли.

Вадим Саранчуков находится в РУВД Октябрьского района, Веремеенко - в Ленинском. На них составляют протоколы - вероятно за участие в "Живой цепи" против интеграции.

Как сообщают гродненские правозащитники "Весны", милиция дежурит около дома активиста Народной громады Николая Соляника.

Также милиция дежурила у дома активиста Ежи Григенча. В результате его тоже задержали и отвезли в Ленинский РУВД.

Активист смог сообщить правозащитникам, что прямо в Ленинском РУВД происходит суд над ним.


Около домов активистов "Европейской Беларуси" Андрея Войнича в Минске и Андрея Шарендо в Бресте также дежурят милиционеры.

Неизвестно место пребывания оршанского блогера Дмитрия Козлова (Серый кот). Его аккаунт во "ВКонтакте" взломан, в других социальных сетях последние два дня он не появлялся. 

Известно, что вчера у него должен был быть суд в Минске за нарушение статьи 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Телефон Козлова недоступен.

Напомним, что 19 декабря в Минске были задержаны политик Павел Северинец, лидер "Молодого фронта" Денис Урбанович, активисты "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель и Максим Винярский

Все они были осуждены в тот же день за нарушение законодательства о массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП) и получили сутки. Северинца в тот же день отпустили, остальных поместили в ЦИП.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Как уже сообщалось, заместителя председателя Партии БНФ Вадима Саранчукова в Гродно задержала милиция. Он был первым, но, увы, не единственным задержанным сегодня.
 
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