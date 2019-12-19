Никто не будет прощать пьянство за рулем или проезд на красный - Караев о новых рекомендациях для ГАИ

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Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал недавно появившуюся информацию о рекомендациях сотрудникам ГАИ быть более доброжелательными к гражданам. Глава МВД в беседе с журналистами отметил, что пьяную езду, непропуск пешехода или проезд на красный правоохранители, естественно, прощать не будут, передает корреспондент БЕЛТА.





Недавно Юрий Караев дал распоряжение начальникам управлений внутренних дел и начальнику УГАИ максимально объективно и снисходительно относиться к нарушениям участников дорожного движения. "Которые не злостные, когда нет среди последствий создания аварийной ситуации или нанесения кому-то вреда - скажем так, "формальные", - сказал министр. - Я обозначил статьи, по которым нельзя снижать требовательность. Например, непропуск пешехода на переходе. Конечно же, никто не будет прощать пьянство за рулем или такое демонстративное пренебрежение правилами, как проезд на красный свет".

"Если кто-то чуть-чуть споткнулся, но не сильно - надо его предупредить и добрым словом поправить. Вскинуть бровь, пальчиком погрозить - и человек тебя поймет. Улыбнись ему - он тебе в ответ улыбнется и будет благодарен, что не стали с ним долго разбираться, выяснять его личность, составлять протокол, отнимать у него время, деньги и хорошее настроение", - заключил глава МВД.