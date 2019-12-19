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«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 декабря воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната с Рождеством и Новым годом поздравили председатель Госпогранкомитета и курсанты Института погранслужбы.
Они организовали для детей яркий праздник с конкурсами, представлениями и подарками, среди которых такой необходимый для школы спортинвентарь и сертификат на покупку нового телевизора.
Карина Рубина, воспитанница Белыничской вспомогательной школы-интерната:
До 10 января, когда закончится новогодняя акция, пограничники поздравят детей из более чем 20 школ и интернатов страны.
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«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор
Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 декабря...
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