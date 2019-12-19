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«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

20.12.2019 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

20 декабря воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната с Рождеством и Новым годом поздравили председатель Госпогранкомитета и курсанты Института погранслужбы.

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

Они организовали для детей яркий праздник с конкурсами, представлениями и подарками, среди которых такой необходимый для школы спортинвентарь и сертификат на покупку нового телевизора. 

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

Карина Рубина, воспитанница Белыничской вспомогательной школы-интерната:
Мы для гостей подготовили сказку «Золушка», и она очень всем понраилась. Нам подарили подарки. Я надеюсь, что Новый год мы будем отмечать вместе.

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор


Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Тут моя малая Родина, я тут жил, воспитывался. Знал про эту школу, и мой долг был зайти в школу и поздравить ребят. Эта акция должна быть не только на Новый год, а весь год.

«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор

До 10 января, когда закончится новогодняя акция, пограничники поздравят детей из более чем 20 школ и интернатов страны.  

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Карина Рубина
 
 
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Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 декабря...
 
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