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Лукашенко о ценах на нефть и газ: Будут на уровне текущего года

20.12.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.



Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу с Владимиром Путиным.

"Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб.м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - заявил Лукашенко.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. "По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - уточнил он.


Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительная встреча с Путиным до конца этого или в начале следующего года, Лукашенко сказал: 

"Если понадобится, да. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".
 
 
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Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.
 
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