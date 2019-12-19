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В Дрогичинском районе пострадал велосипедист
20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, 19.12.2019 года около 19.00 часов водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался по улице Школьная деревни Радостово Дрогичинского района.
Вблизи дома №55 водитель совершил наезд на велосипедиста, 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении и выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП велосипедист госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». Проводится проверка.
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По предварительной информации, 19.12.2019 года около 19.00 часов водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался по улице Школьная деревни...
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