В Дрогичинском районе пострадал велосипедист

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 19.12.2019 года около 19.00 часов водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался по улице Школьная деревни Радостово Дрогичинского района.





Вблизи дома №55 водитель совершил наезд на велосипедиста, 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении и выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ». Проводится проверка.