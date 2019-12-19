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Погода на выходные и начало недели: тепло, но с дождями

20.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди.

В субботу, 21 декабря, скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с юга Европы. Местами пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром по северо-востоку слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 5 градусов, днем будет плюс 2-8 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 22 декабря, погоду в стране обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с юго-запада Европы. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ночью ожидается от нуля до плюс 7 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.

В понедельник, 23 декабря, на большей части территории страны также пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, днем - плюс 4-10 градусов.

Во вторник, 24 декабря, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться через страны Балтии. На большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью будет плюс 2-7 градусов, днем - 3-9 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Теплая погода в Беларуси сохранится еще как минимум до начала следующей недели, однако в выходные начнутся дожди.
 
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