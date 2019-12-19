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Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку

20.12.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малоинвазивные вмешательства не редкость для детской хирургии. Их делают с помощью эндоваскулярного протеза и УЗИ-датчика. Устройство через сосуды помещают в пищевод.

Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку

Однако в случае со Всеволодом из Молодечно это оказалось невозможно: орган мальчика был трансплантирован. Поэтому врачи приняли решение использовать внутрисердечный УЗИ-датчик. Такой метод показал себя успешно. Мальчика уже сегодня выпишут из больницы. 

Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку


Павел Черноглаз, заведующий операционной ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Нам удалось это сделать. Датчик мы провели внутрь сердца. И под контролем внутри сердца мы выполнили процедуру. Эффективно, безопасно. Мы очень довольны самой процедурой. Помимо того, что мы смогли помочь ребенку, мы эту методику начали внедрять. Очень хорошая методика. Хорошая визуализация и качество структур сердца.

Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку


В Беларуси каждый год около тысячи детей рождаются с врожденными пороками сердца. Такой дефект возникает у одного младенца из 100.

Люди в материале: Павел Черноглаз
 
 
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Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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