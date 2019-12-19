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Эффективно и безопасно. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребёнку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малоинвазивные вмешательства не редкость для детской хирургии. Их делают с помощью эндоваскулярного протеза и УЗИ-датчика. Устройство через сосуды помещают в пищевод.
Однако в случае со Всеволодом из Молодечно это оказалось невозможно: орган мальчика был трансплантирован. Поэтому врачи приняли решение использовать внутрисердечный УЗИ-датчик. Такой метод показал себя успешно. Мальчика уже сегодня выпишут из больницы.
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Новости Беларуси. Впервые в СНГ. Белорусские медики провели уникальную операцию на сердце 11-летнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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