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Не хотите прозевать новый AFISHA BOX для детей? Сделайте предзаказ

20.12.2019 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время в Минске слишком много мероприятий для детей, и куда пойти с ребенком — вечная головная боль родителей. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя ответственность за ваш качественный досуг: мы отобрали пять мест, куда обязательно нужно сходить с детьми в столице. Билеты на все эти события уже собраны в одном месте — новой «AFISHA BOX. Дети».


AFISHA BOX — это подарочная коробка от AFISHA.TUT.BY, в которую мы кладем билеты на пять актуальных событий. Осенью мы уже продали 100 боксов с билетами на главные мероприятия 2019 года. А сейчас подготовили новую серию коробок — «AFISHA BOX. Дети». И сегодня стартовал предзаказ на нее. Обратите внимание, что на весь пакет билетов мы дарим скидку в 40%. Так что же входит в коробку?

Семейно-развлекательный центр «Динозаврия»

«Динозаврия» — крупнейший игровой комплекс в нашей стране. Здесь более 50 аттракционов. Все динозавры центра аниматроники, и с ними можно взаимодействовать. А еще здесь проводятся тематические образовательные и развлекательные шоу-программы. Приходите разобраться, кто все-таки круче — тираннозавр или спинозавр? Тем более что у вас на это будет депозит 50 рублей, который можно потратить как на одного ребенка, так и на всех членов семьи. Приходить в центр можно ровно столько раз, пока депозит не растратится до нуля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: пн: 15.00 — 22.00, вт — пт: 12.00 — 22.00, сб — вс: 11.00 — 22.00

Где: ТРЦ Diamond City, МКАД 28 км

Парк виртуальных развлечений «Телепорт»

Виртуальная реальность? Заверните две! «Телепорт» — это самый крупный VR-парк в Беларуси. Ваш ребенок может телепортнуться абсолютно куда угодно, а еще познакомиться с VR-технологиями в интерактивной детской зоне. В коробке вас будет ждать карточка на 40 рублей, и вы сможете по своему усмотрению рассчитываться этой суммой в парке аттракционов. Как и в случае с «Динозаврией», в «Телепорт» можно ходить сколько угодно раз, пока не кончится сумма на карте.


Когда: ежедневно, 10.00 — 23.00

Где: ТЦ Green City, ул. Притыцкого, 156

Музей кота

Котики. Все любят котиков. А их здесь почти 20! А еще в музее можно нарисовать свою кото-картину, поиграть в кото-игры и полакомиться в кото-кафе. В подарочной коробке вы найдете разовый семейный билет на четырех человек.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: вт — вс, 11.00 — 20.00

Где: ул. Интернациональная, 23

Ледовое шоу олимпийских звезд

Новый год — время верить в чудеса. Разгадать загадку волшебства Нового года и всей рождественской сказки попробуют олимпийские чемпионы Александр Жулин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. И поможет им не менее загадочный вид спорта — фигурное катание. Тем, кто решится купить AFISHA BOX, достанутся два билета на шоу.


Фото: TUT.BY

Когда: 4 января, 12.00, 18.00

Где: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111

Музей занимательных наук «Квантум»

Музеи — это скучно? Нисколько. Особенно если это интерактивный музей наук «Квантум». Со всеми экспонатами можно взаимодействовать: исследовать, собирать, разгадывать, дергать, прыгать и даже кричать. Это ли не рай для детей? В бокс мы положим разовый семейный билет на четыре человека для похода в необычный музей.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Когда: ежедневно, 10.00 — 21.00

Где: ТРЦ «Титан», пр-т Газеты «Правда», 29

Еще про коробку

«AFISHA BOX. Детям» может стать отличным подарком вашему ребенку на Новый год или Рождество. Коробка универсальная и круто упакованная. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы и ваши дети не останетесь. И пусть скидка 40% на весь пакет билетов станет приятным бонусом. Кстати, в продажу поступят всего 100 коробок, так что не откладывайте покупку на потом.

Вы хотели спросить

И сколько такая коробка будет стоить?

Если подсчитать, бокс мог бы обойтись вам в 215 рублей.

  • «Динозаврия» — 50 рублей
  • «Телепорт» — 40 рублей
  • Музей кота — 25 рублей
  • Ледовое шоу — 40 рублей
  • «Квантум» — 60 рублей

Мы же предлагаем коробку за 129 рублей, то есть со скидкой в 40%. Вы экономите 86 рублей.

Окей, как ее получить?

Пока что просто заполнить форму ниже. Мы сообщим вам, когда коробки поступят в продажу.

Что еще я должен (-а) знать про эту чудо-коробку?

  • Например, то, что купленный AFISHA BOX возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты.
  • Квитками из бокса вы должны воспользоваться в 2020 году. Обратите внимание, что одно из событий — ледовое шоу Жулина — уже 4 января. А сертификат в «Квантум» действует до 20 января.
  • Мы доставляем коробки по всей Беларуси и в выходные.
  • На всякий случай напомним, что предложение ограничено всего 100 такими классными коробками.
  • За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.

Хочу коробку!

Супер, чтобы занять очередь на покупку коробки, вам всего-то нужно оставить предзаказ ниже — он не обязывает вас к покупке, мы просто сообщим вам о запуске продаж новых «AFISHA BOX. Детям».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В последнее время в Минске очень много мероприятий для детей, и куда пойти с ребенком - вечная головная боль родителей. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя...
 
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