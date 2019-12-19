Не хотите прозевать новый AFISHA BOX для детей? Сделайте предзаказ

Источник материала: Tut.by

В последнее время в Минске слишком много мероприятий для детей, и куда пойти с ребенком — вечная головная боль родителей. AFISHA.TUT.BY, как и всегда, берет на себя ответственность за ваш качественный досуг: мы отобрали пять мест, куда обязательно нужно сходить с детьми в столице. Билеты на все эти события уже собраны в одном месте — новой «AFISHA BOX. Дети».





AFISHA BOX — это подарочная коробка от AFISHA.TUT.BY, в которую мы кладем билеты на пять актуальных событий. Осенью мы уже продали 100 боксов с билетами на главные мероприятия 2019 года. А сейчас подготовили новую серию коробок — «AFISHA BOX. Дети». И сегодня стартовал предзаказ на нее. Обратите внимание, что на весь пакет билетов мы дарим скидку в 40%. Так что же входит в коробку?

«Динозаврия» — крупнейший игровой комплекс в нашей стране. Здесь более 50 аттракционов. Все динозавры центра аниматроники, и с ними можно взаимодействовать. А еще здесь проводятся тематические образовательные и развлекательные шоу-программы. Приходите разобраться, кто все-таки круче — тираннозавр или спинозавр? Тем более что у вас на это будет депозит 50 рублей, который можно потратить как на одного ребенка, так и на всех членов семьи. Приходить в центр можно ровно столько раз, пока депозит не растратится до нуля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: пн: 15.00 — 22.00, вт — пт: 12.00 — 22.00, сб — вс: 11.00 — 22.00 Где: ТРЦ Diamond City, МКАД 28 км

Парк виртуальных развлечений «Телепорт»

Виртуальная реальность? Заверните две! «Телепорт» — это самый крупный VR-парк в Беларуси. Ваш ребенок может телепортнуться абсолютно куда угодно, а еще познакомиться с VR-технологиями в интерактивной детской зоне. В коробке вас будет ждать карточка на 40 рублей, и вы сможете по своему усмотрению рассчитываться этой суммой в парке аттракционов. Как и в случае с «Динозаврией», в «Телепорт» можно ходить сколько угодно раз, пока не кончится сумма на карте.





Когда: ежедневно, 10.00 — 23.00 Где: ТЦ Green City, ул. Притыцкого, 156

Котики. Все любят котиков. А их здесь почти 20! А еще в музее можно нарисовать свою кото-картину, поиграть в кото-игры и полакомиться в кото-кафе . В подарочной коробке вы найдете разовый семейный билет на четырех человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: вт — вс, 11.00 — 20.00 Где: ул. Интернациональная, 23

Ледовое шоу олимпийских звезд

Новый год — время верить в чудеса. Разгадать загадку волшебства Нового года и всей рождественской сказки попробуют олимпийские чемпионы Александр Жулин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. И поможет им не менее загадочный вид спорта — фигурное катание. Тем, кто решится купить AFISHA BOX, достанутся два билета на шоу.



Фото: TUT.BY

Когда: 4 января, 12.00, 18.00 Где: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111

Музей занимательных наук «Квантум»

Музеи — это скучно? Нисколько. Особенно если это интерактивный музей наук «Квантум». Со всеми экспонатами можно взаимодействовать: исследовать, собирать, разгадывать, дергать, прыгать и даже кричать. Это ли не рай для детей? В бокс мы положим разовый семейный билет на четыре человека для похода в необычный музей.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Когда: ежедневно, 10.00 — 21.00 Где: ТРЦ «Титан», пр-т Газеты «Правда», 29

Еще про коробку

«AFISHA BOX. Детям» может стать отличным подарком вашему ребенку на Новый год или Рождество. Коробка универсальная и круто упакованная. AFISHA.TUT.BY гарантирует, что разочарованными вы и ваши дети не останетесь. И пусть скидка 40% на весь пакет билетов станет приятным бонусом. Кстати, в продажу поступят всего 100 коробок, так что не откладывайте покупку на потом.

Вы хотели спросить

И сколько такая коробка будет стоить? Если подсчитать, бокс мог бы обойтись вам в 215 рублей. «Динозаврия» — 50 рублей

«Телепорт» — 40 рублей

Музей кота — 25 рублей

Ледовое шоу — 40 рублей

«Квантум» — 60 рублей Мы же предлагаем коробку за 129 рублей, то есть со скидкой в 40%. Вы экономите 86 рублей. Окей, как ее получить? Пока что просто заполнить форму ниже. Мы сообщим вам, когда коробки поступят в продажу. Что еще я должен (-а) знать про эту чудо-коробку? Например, то, что купленный AFISHA BOX возврату не подлежит — как целиком, так и отдельные билеты.

Квитками из бокса вы должны воспользоваться в 2020 году. Обратите внимание, что одно из событий — ледовое шоу Жулина — уже 4 января. А сертификат в «Квантум» действует до 20 января.

Мы доставляем коробки по всей Беларуси и в выходные.

На всякий случай напомним, что предложение ограничено всего 100 такими классными коробками.

За любыми подробностями — сюда: +375 (33) 655−51−50.

Хочу коробку!

Супер, чтобы занять очередь на покупку коробки, вам всего-то нужно оставить предзаказ ниже — он не обязывает вас к покупке, мы просто сообщим вам о запуске продаж новых «AFISHA BOX. Детям».