Четыре полезных совета, которые помогут сохранить зубы здоровыми

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Многие знают распространенные советы о том, как сохранить зубы здоровыми: чистить их дважды в день, не есть слишком много сладкого. Но следование этим простым инструкциям все равно не избавляет от обращений к стоматологу. CNN объясняет, почему этого недостаточно и что еще нужно делать, чтобы предотвратить кариес.



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Что происходит, когда вы не чистите зубы

То, как вы чистите зубы, имеет большое значение. Процесс чистки помогает избавиться от зубного налета — бактерий, кислот и липких остатков продуктов на зубах. Он образуется сразу после приема пищи, но не воздействует разрушающе на зубы моментально. Точное время, когда начинают происходить изменения с зубами, неизвестно — не менее 12 часов.

Что происходит: бактерии потребляют сахар, а как побочный продукт производят кислоты, которые растворяют минералы в зубах, оставляя микроскопические повреждения. Они не заметны невооруженным глазом, но если не следить за зубами, то микроповреждения могут перерастать в большие видимые полости. Ежедневная чистка зубов — это верный способ удалить налет и остановить развитие бактерий до того, как они начали разрушать зубы.

Щетки средней жесткости не наносят вреда деснам и зубам. Главное правило — чистить зубы!

Проверяйте содержание фтора в пасте

В процессе чистки важна зубная паста. Ключевым компонентом в ней должен быть фтор, который предотвращает разрушение зубов . Он же замещает потерянные минералы в зубах, делает их сильнее. Если хотите использовать пасту с пользой, читайте состав на тюбике и выбирайте тот, где концентрация фтора 1350−1500 ppmF. Оценивая состояние вашей полости рта, стоматолог может назначить зубную пасту с повышенным содержанием фтора.

Зубной налет трудно увидеть, потому что он белого оттенка под цвет зубов. Чтобы его заметить, вы можете пользоваться специальными индикаторами из аптеки (спреями, таблетками), помогающими определить места, где вы плохо почистили зубы.



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Не ополаскивайте зубы перед сном

Ночью у человека выделяется меньше слюны, чем днем. Из-за этого зубы более уязвимы и подвержены кислотным атакам. По этой причине важно удалять остатки еды с зубов перед сном, чтобы бактерии не размножались ночью. После того, как на ночь почистили зубы, не ешьте и не пейте ничего, кроме воды.

Не следует после этого вечернего ритуала полоскать рот водой или ополаскивателем для рта, потому что эта процедура смывает с зубов фтор. Если вы научитесь не полоскать рот после чистки, то сможете уменьшить воздействие бактерий на 25%.

Сократите количество сахарных перекусов

Природный сахар содержится в фруктах, и он гораздо реже вызывает разрушение зубов, чем добавленные или свободные сахара. К последним обычно относятся те, которые добавляются в продукты питания производителями, а также есть в меде, сиропах и фруктовых соках.

Сахар — компонент, из которого бактерии могут производить кислоты. И сложно сказать, какие сахара опаснее для зубов. Например, если в фруктах количество сахара допустимое, то уже в соках содержится высвобожденный из растительных клеток сахар, потребление которого в больших количествах может вызывать зубной налет.



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ВОЗ и Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендуют придерживаться такого правила: свободные сахара должны составлять менее 5% от вашего ежедневного потребления калорий. Для взрослых и детей старше 11 лет это составляет около 30 г сахара в день — ориентировочно восемь чайных ложек. Для примера: в банке газировки объемом 330 мл содержится 35 г сахара .

Но для зубов важно не только количество потребляемого сахара, но и частота его потребления. Простые углеводы (в том числе сахар) легче усваиваются бактериями, чем белки или сложные углеводы. После того, как бактерии усвоят сахар, они начинают производить кислоту, которая вызывает деминерализацию.

Но благодаря действию фторсодержащей зубной пасты и реминерализующему воздействию слюны зубы могут быстро бороться с кислотными атаками. Однако в день сахарных ударов по зубам должно быть не больше четырех, все остальные будут вести к повреждениям.

Попробуйте подсчитать, как часто вы едите что-то с сахаром. Это и печенье, и чашка сладкого чая или кофе, и различные закуски, например чипсы. Один из самых простых способов сократить частоту приема сахара — перестать добавлять его в горячие напитки и ограничить количество перекусов.