ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь и Россия определят цены на нефть и газ в ближайшие дни

20.12.2019 17:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко: Беларусь и Россия определят цены на нефть и газ в ближайшие дни
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По словам президента, стороны согласовали объемы поставок газа и нефти и в течение нескольких дней определят цены на них, передает БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь и Россия определят цены на нефть и газ в ближайшие дни Встреча президентов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге

«Концептуально мы договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд м³ газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд м³. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд м³ меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня 2019 года», – заявил белорусский лидер.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник (24 декабря) в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», – уточнил президент.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Владимиром Путиным до конца 2019 года или в начале 2020 года, Александр Лукашенко сказал: «Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, – президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся».

Также отметим, что после встречи президентов министр экономического развития России Максим ОРЕШКИН заявил, что президенты не договорились по вопросам нефти, газа и налогов. По его словам, это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты.

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2019 года на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия договорились по вопросу энергоносителей, а цены на них определят в ближайшие дни.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе в водохранилище обнаружены тела двух мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика