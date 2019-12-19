Лукашенко: Беларусь и Россия определят цены на нефть и газ в ближайшие дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По словам президента, стороны согласовали объемы поставок газа и нефти и в течение нескольких дней определят цены на них, передает БЕЛТА .

«Концептуально мы договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд м³ газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд м³. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд м³ меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня 2019 года», – заявил белорусский лидер.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник (24 декабря) в «Газпроме» специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», – уточнил президент.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Владимиром Путиным до конца 2019 года или в начале 2020 года, Александр Лукашенко сказал: «Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, – президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся».

Также отметим, что после встречи президентов министр экономического развития России Максим ОРЕШКИН заявил, что президенты не договорились по вопросам нефти, газа и налогов. По его словам, это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты.

Как сообщалось ранее, в начале сентября 2019 года на уровне премьер-министров Беларуси и России были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы.