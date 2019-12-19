Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня в 13.52 в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на ОАО «Мостовдрев». По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории предприятия на первом этаже. В результате пожара повреждено имущество организации, кто-либо из работников не пострадал.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, причина пожара устанавливается. Следователями изымаются различные следы и объекты, по которым панируется назначение ряда исследований, в том числе пожарно-техническая экспертиза. Изымается документация по вопросам пожарной безопасности, опрашиваются руководители и работники предприятия.