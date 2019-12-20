В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

Источник материала: Аргументы и факты

Девятилетний мальчик внезапно решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель «Тойоты» не смог предотвратить аварию и наехал на пешехода, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.

С начала года в Минске зарегирировано 52 ДТП, в которых пострадали дети.