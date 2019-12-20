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В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

21.12.2019 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
Фото из открытых источников

Девятилетний мальчик внезапно решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель «Тойоты» не смог предотвратить аварию и наехал на пешехода, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.

С начала года в Минске зарегирировано 52 ДТП, в которых пострадали дети.

26 декабря начинаются зимние школьные каникулы, несовершеннолетние будут больше времени проводить на улице. В МВД обращают внимание на необходимость быть предельно бдительным при движении по дворовой территории и при подъезде к пешеходным переходам. 

В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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ДТП имело место 20 декабря вечером на ул. Гамарника.
 
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