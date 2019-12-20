В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

Девятилетний мальчик внезапно решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Водитель «Тойоты» не смог предотвратить аварию и наехал на пешехода, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
Ребенок госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.
С начала года в Минске зарегирировано 52 ДТП, в которых пострадали дети.
26 декабря начинаются зимние школьные каникулы, несовершеннолетние будут больше времени проводить на улице. В МВД обращают внимание на необходимость быть предельно бдительным при движении по дворовой территории и при подъезде к пешеходным переходам.