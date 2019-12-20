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Лукашенко на саммите в Петербурге: «А где Мясникович? Покажите человека живого!»
Источник материала: Партизан
Забавный момент произошел на саммите ЕАЭС, когда Александр Лукашенко захотел представить другим главам государств нового руководителя коллегии Евразийской экономической комиссии.
Голосование по кандидатуре Михаила Мясниковича проходило в Санкт-Петербурге. Свой новый пост экс-глава Совета Республики займет 1 февраля следующего года.
Когда Лукашенко захотел лично представить Мясниковича другим глава государств, то чиновника почему-то не оказалось рядом, пишет
– А где Михаил Владимирович? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке! – потребовал глава Беларуси.
Напомним, что Мясниковичу 69 лет. Для новой работы ему придется переехать в Москву.
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Забавный момент произошел на саммите ЕАЭС, когда Александр Лукашенко захотел представить другим главам государств нового руководителя коллегии Евразийской...
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