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Пуля в затылок с близкого расстояния. Загадочная история убийства известной советской актрисы Зои Федоровой

21.12.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За свою жизнь она успела побыть дважды лауреатом Сталинской премии, подругой Берии, возлюбленной американского шпиона и заключенной в лагерях. На ее долю выпало много счастья, много славы и много страданий. До своего 74-го дня рождения она не дожила всего лишь нескольких дней.

Ее, всегда роскошную и ухоженную женщину, нашли в собственной квартире с простреленной головой в стареньком халатике и заштопанных носках. И вот уже скоро 40 лет, как не могут найти ее убийцу. Зоя Федорова: что же случилось в тот трагический день с любимицей миллионов?

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 7 В класс (@7v_class101) 17 Апр 2019 в 10:00 PDT

Будущая звезда советского кино появилась на свет 21 декабря 1907 года в Петербурге. В семье росли три дочери, Зоя — младшая из всех. Революция 1917 года принесла удачу Федоровым. Отец — рабочий-металлист молниеносно сделал блестящую карьеру в большевистской партии. Уже в 1918 году семья переезжает в Москву, так как бывшего пролетария назначают начальником паспортной службы в Кремле.

Зоя буквально с детства болеет театром, но отец непреклонен: дочке нужна «нормальная» профессия. И устраивает ее после окончания школы счетчицей в Госстрах. Чтобы отвлечься, всякий раз после закрытия конторы Зоя пропадает на шумных вечеринках. Там она заводит роман с военным Кириллом Прове. Внезапно его арестовывают по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании. Федорова тоже попадает под арест как пособница.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от КИНОБЛОГ (@prokinopro) 23 Июн 2018 в 3:19 PDT

В тот раз вместо тюремного заключения ее ждала свобода. Лично Генрих Ягода написал на ее деле: «Инкриминируемое гр. Федоровой З.А. обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой З.А. следствием прекратить и сдать в архив».

Шанс начать все сначала Зоя использует с умом: поступает в училище при театре революции. Ее первую работу в кино — эпизод в фильме «Встречный» вырезали при окончательном монтаже из картины. А ведь она пригласила на премьеру всех друзей и родственников! Полноценный дебют случился в музыкальной картине «Гармонь» (1933). Спустя всего три года она попадает в высший актерский эшелон: после ленты «Подруги» (1936) — трогательной истории о трех девушках, добровольно ушедших сестрами милосердия на фронт в годы Гражданской войны — к ней приходит всесоюзная известность.

Одинаково хорошо ей удавались и драмы, и комедии. Один только чудесный дуэт с Раневской в чеховской «Свадьбе» (1944) чего стоит.

1937 внес свои коррективы. Отца Зои Федоровны арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Германии и Англии и в намерении убить членов правительства. Приговор — 10 лет лагерей усиленного режима. Как это отразилось на звездной карьере Федоровой? Никак. Ей даже удалось выхлопотать у Берии условно-досрочное освобождение для папы. В 1941 г. он вернулся оттуда тяжелобольным человеком, с ампутированными обмороженными пальцами обеих рук и вскоре умер. Маму Зоя Федорова потеряла еще раньше.

К слову, про Федорову и Берию ходили диаметрально противоположные слухи. Сплетничали, что на ухаживания Берии Федорова отреагировала резко: «Да что вы себе позволяете?! Вы, старая обезьяна!..», на что Лаврентий Павлович вручил ей букет роз со словами: «Это не букет. Это венок!».

Другие же утверждали, что эту пару связывали теплые отношения еще с 1927-го, когда Федорова впервые попала в поле зрения ОГПУ-НКВД. Правды сегодня не узнать. Но так или иначе впоследствии ей эта дружба мало чем помогла.

После нападения фашистской Германии на СССР актриса стала постоянной участницей фронтовых бригад:​ пела, танцевала, читала стихи. Солдаты очень любили ее и восхищались яркими выступлениями.

В январе 1945 года ее познакомили с заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексоном Тэйтом. И звезда советского кино, дважды лауреат Сталинской премии, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, влюбляется как девчонка. Никто не ожидал такого поворота. А если считать правдоподобной версию о том, что актриса была негласным агентом, которую специально ввели в круг американских дипломатов, ситуация была прямо патовая.

18 января 1946 года рождается их общая дочь — Виктория, а 27 декабря 1946 года Федорову арестовывают.

«Являлась инициатором создания антисоветской группы, вела враждебную агитацию, допускала злобные выпады против руководителей ВКП (б) и советского правительства, призывала своих сообщников к борьбе за свержение советской власти, высказывала личную готовность совершить террористический акт против главы советского государства». И так далее… Приговор — 25 лет тюремного заключения для нее и ссылка для всей семьи.

Отчаявшись, Федорова пишет Берии: «Многоуважаемый Лаврентий Павлович! Обращаюсь к Вам за помощью, спасите меня. Я не могу понять, за что меня так жестоко терзают… Вы разрешили мне обращаться к Вам за помощью в тяжелые минуты жизни. И вот тяжелые минуты для меня настали, даже более чем тяжелые, я бы сказала — смертельные… Инкриминированное мне преступление и весь ход следствия напоминают какую-то кровавую комедию… Верните меня к жизни! Верните меня в Москву! За что же я должна погибнуть? Единственная надежда у меня на Ваше справедливое решение. 20.12.1947 г.»

Берия не отреагировал на мольбы актрисы. На свободу она вышла только в начале 1955-го. Разбитая, измученная, но непобежденная. Ее старшую сестру выслали в Воркуту, где она умерла. Средней «повезло» больше: вместе с маленькими детьми и дочерью Зои ее отправили в Казахстан. Семья воссоединилась.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Легенды Советского Кино

 
 
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Ее, всегда роскошную и ухоженную женщину, нашли в собственной квартире с простреленной головой в стареньком халатике и заштопанных носках. И вот уже скоро как 40 лет...
 
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