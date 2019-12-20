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На кону – полтора миллиарда долларов. Не каждая белорусская фура проедет в Польшу, чтобы заработать часть этого «пирога»

21.12.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В экспорте услуг Беларуси международные грузовые автомобильные перевозки прочно заняли второе место после компьютерных.

На кону – полтора миллиарда долларов. Не каждая белорусская фура проедет в Польшу, чтобы заработать часть этого «пирога»
Фото Николая Чеберкуса
 В 2018 году «дальнобойщики» заработали 1 миллиард 300 миллионов долларов США (в эквиваленте), пишет "Вечерний Брест". В этом году, за январь-сентябрь, выручка уже превысила миллиард долларов. Но «сладкий пирог» делят не все. Ситуация обострилась в конце года, когда не все предприятия (малые и средние) получили разрешения на право перевозки грузов через Польшу, в нее или из нее (называемые в просторечии «дозволами»).

По взаимному согласию

Как правило, каждая страна, вернее, уполномоченные на это государственные органы, определяют, столько автомобилей иностранных государств могут вывозить и ввозить на их территорию или следовать по ней транзитом с коммерческим грузом. Формулу «Своя рубашка ближе к телу» никто еще не отменял, а в каждом государстве есть свои грузоперевозчики, которые также желают зарабатывать. Для этого у любой страны есть свой «рычаг» - выдача специальных разрешений (двухсторонних, транзитных, из третьих стран). Не имея разрешения, ехать в другую страну бессмысленно: развернут уже на границе.

Одна из главных проблем последних месяцев уходящего года - значительная нехватка разрешений (двухсторонних и транзитных) Республики Польша. В среду, 18 декабря, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций РБ Алексей Ляхнович на встрече с журналистами в Минске пояснил ситуацию. Беларусь и Польша получают разрешения для перевозчиков на паритетной основе. В последние годы - по 199 тысяч. При этом польская сторона свою квоту не «выбирает», в то время как белорусам её катастрофически не хватает. В результате сложных переговоров польская сторона согласилась передать на ноябрь-декабрь 10 тысяч разрешений из квоты 2020 года. Значит, на следующий год останется 189 тысяч (вместо фактически использованных в этом году 209 тысяч).

В начале декабря заместитель директора Белорусской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) Наталья Высоцкая на встрече с журналистами сказала: «В структуре направлений международных перевозок, которые выполняют белорусские перевозчики, Польша занимает особое место - это 30 % всего объема в двустороннем сообщении. Проблема нехватки разрешений рассматривалась на трех заседаниях смешанных комиссий, а также на встречах министров транспорта, белорусско-польском транспортном форуме, поднимался посольствами двух стран. Единственное, чего удалось достичь, это возможности использования уже в конце этого года части квоты 2020-го (10 тысяч разрешений)».
Сладких пряников всегда не хватает на всех


Если есть дефицит - его делят. Так и с польскими «дозволами». Любопытно, что наибольшее возмущение распределением польских разрешений недовольны бизнесмены, владеющие каждый несколькими фурами, из Брестской и Гродненской областей, которые ранее могли перевозить грузы из Польши и обратно. Один из них, Дмитрий М. (фамилию по договоренности не называем) был достаточно откровенен: «Это был заработок, позволявший, при всех оговорках, жить достойно. Нам говорят - займитесь перевозками в Россию, для этого не нужны разрешения. Да, можно взять груз и получить за это 700 долларов, захватить обратный - еще 300. Но какое это «плечо» - две тысячи км в обе стороны! Витебск, Гомель, Могилев живут на таких перевозках, у них затраты в разы меньше. А мне в Тересполь, Бялу - до 40 км. Налаженные связи. Да и в Варшаву меньше двухсот. Не буду лгать - еду с полным баком (500 литров), возвращаюсь с пустым. Сами понимаете, в канаву дизель не сливаю». Именно у таких фирм, которые располагают не слишком большим парком, есть риск остаться без «дозволов», говорят: все разберут крупные игроки, так называемые флагманы рынка.

Возмущение тех, кому не достались «дозволы» на первый квартал 2020 года, в среду попытался погасить Алексей Ляхнович. Как сообщает БЕЛТА, он сказал следующее: «Среди тех, кто получил разрешения, крупных перевозчиков только 1 %. 96 % получивших разрешения имеют до 30 автомобилей, из них 52 %  - микроорганизации, имеющие до пяти автомобилей на предприятие». Кстати, в этом году при распределении польских разрешений, в условиях их дефицита, был применен новый принцип. Предпочтение отдавалось тем, у кого выручка была выше 40 процентов от средней выручки по данному сектору экономики. Грубо говоря, в расчет брались не только «передовики» и «середняки», но даже и те, кто только подтягивается к серединке. По нашим данным, рассматривались все те предприятия и ИП, которые имели ежемесячную выручку (не чистую прибыль!) в размере 2200 долларов США.

А «покупать» не надо!

Поразительно, но часть дефицитных разрешений все-таки не используются! Международные автоперевозки бизнес рискованный - клиент обанкротился, автомобиль сломался... Зная это, многие из тех, кому «дозволы» не достались, с горечью говорят, что, мол, потом их втридорога придется покупать на «вторичном» рынке. Директор Брестского областного отделения БАМАП Анатолий Гришко над такой идеей просто рассмеялся:

«Если кто-то желает перекупить или продать разрешения, следует подумать о том, что ему лучше будут передавать в СИЗО. Вопрос неиспользованных разрешений сложный, но в любом случае они априори не могут выходить на «рынок». Все четко учитывается и нашей, и польской стороной. А передать документы от одной организации другой - это заниматься подделкой».
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В экспорте услуг Беларуси международные грузовые автомобильные перевозки прочно заняли второе место после компьютерных.
 
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