The Neighbourhood перенесли дату минского концерта. Рассказываем почему

Источник материала: Tut.by

Легендарный американский коллектив The Neighbourhood даст большой концерт в минском Дворце Спорта 3 декабря 2020 года (ранее анонсировалась дата 5 февраля 2020 года). Группа приняла непростое решение о переносе европейского турне из-за невозможности закончить работу над новым альбомом к февралю. Все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату — 3 декабря 2020. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения.

Напоминаем, что сейчас коллектив The Neighbourhood работает над своим самым масштабным музыкальным проектом. Фронтмен группы Джесси Разерфорд не скрывает эмоций: «Меня мало волнует, что говорят другие. Сейчас мы делаем совершенно другую музыку и это вполне приемлемое безумие».

Группа взлетела в 2012 году после релиза синглов Female Robbery и Sweater Weather. Уникальный почерк музыкантов, смесь инди-рока и хип-хопа, оглушительно прогремел на мировой музыкальной арене. Своим фирменным отличием от других исполнителей музыканты сделали мрачноватую черно-белую гамму, которую они используют не только в сценической одежде, но и в дизайне своих шоу. За 8 лет существования The Neighbourhood выпустили три альбома, последний из которых под ироничным названием Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing был записан в 2018 году.

Когда: 3 декабря 2020 года, 20.00 Где: Дворец спорта Сколько: 54 — 114 рублей Купить билет