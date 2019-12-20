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Вести Вороновщины

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 

Лидируют

Учащиеся и педагоги Радунской средней школы успешно выступили в нескольких конкурсах.

С 10 по 13 декабря в г. Слуцке прошел очный этап ХIV республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет». Педагоги Франтишка Францевна Габис и Татьяна Сигито Василяускайте успешно прошли отборочный этап и представили на конкурсе «Виртуальный школьный музей». По результатам конкурса проект отмечен дипломом III степени.

10 декабря в Гродно проходил республиканский семинар «Музейная педагогика: инновации, практика, перспективы развития». Участники обменялись опытом, ознакомились с выставочной экспозицией «Фестиваль музеев учреждений образования Гродненской области». Среди лучших был презентован музей ледниковых валунов  «Валуны крутых дарог мінуўшчыны», руководителем которого является Иван Иванович Фесенко.

Вести Вороновщины

5-6 декабря в республиканском центре экологии и краеведения проходила научно-практическая конференция «Краязнаўчыя даследаванні як сродак далучэння навучэнцаў да пошукава-даследчай дзейнасці». Четыре десятка школьников защищали свои проекты. Учащиеся Карина Ковза и Максим Люленко награждены дипломами III степени.

Поздравляем с наградой

17 декабря на заседании Совета областной организации РОО «Белая Русь» Благодарственным письмом областной организации за активную гражданскую позицию, инициативность и ответственность при выполнении уставных задач награждена директор Вороновской районной библиотеки Татьяна Григорьевна Сушинская.

Не место на прилавке

В преддверии рождественских и новогодних праздников Вороновский райЦГЭ усилил надзор за объектами торговли и общественного питания. Только с начала декабря изъято из обращения около 30 кг пищевой продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Несоблюдение сроков годности продуктов питания выявлено в магазинах «Продукты №6» г.п.Вороново, автомагазине №3, торговом павильоне «Оксана» аг. Конвелишки. С признаками порчи реализовывали продукцию в магазинах аг. Жирмуны и «Продукты №6» г.п.Вороново.

Специалисты санитарной службы района продолжат надзорные мероприятия, особое внимание будет уделено местам проведения новогодних праздников, объектам общественного питания. Их посетителям необходимо быть внимательными и даже в  предпраздничной суете смотреть на сроки годности приобретаемого товара.

Ночное ЧП

19 декабря  спасатели  выезжали на тушение ночного пожара. Горел дачный дом  в д. Потелюнцы Радунского сельсовета. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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  Лидируют Учащиеся и педагоги Радунской средней школы успешно выступили в нескольких конкурсах. С 10 по 13 декабря в г. Слуцке прошел очный этап ХIV республиканского...
 
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