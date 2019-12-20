"Неправильно, что кто-то назначал себе какие хотел зарплаты, а государство должно выплачивать"

"Дняпро" — это закрытое акционерное общество. Собственником клуба является Владимир Тельпук. В этой структуре нет ни городских, ни областных активов и, соответственно, обязательств. К нам уже начали обращаться бывшие игроки "Дняпро" с вопросами о невыплате заработной платы. В правовом русле мы будем пытаться эти вопросы решать: делать соответствующие запросы в компетентные органы, просить объяснения. Но мы не знаем, что Тельпук дальше будет делать со своим клубом. При этом задолженность перед игроками составляет достаточно серьезную сумму. И область не может взять на себя обязательства по компенсации этих убытков. Неправильно ведь, что кто‑то назначал себе какие пожелал зарплаты, а сейчас государство должно их выплачивать. Окончательное решение, конечно, остается за председателем облисполкома, — цитирует Новикова