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"Неправильно, что кто-то назначал себе какие хотел зарплаты, а государство должно выплачивать"

21.12.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере‑2010, а ныне начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков рассказал о проблемах "Дняпра".

"Дняпро" — это закрытое акционерное общество. Собственником клуба является Владимир Тельпук. В этой структуре нет ни городских, ни областных активов и, соответственно, обязательств. К нам уже начали обращаться бывшие игроки "Дняпро" с вопросами о невыплате заработной платы. В правовом русле мы будем пытаться эти вопросы решать: делать соответствующие запросы в компетентные органы, просить объяснения. Но мы не знаем, что Тельпук дальше будет делать со своим клубом. При этом задолженность перед игроками составляет достаточно серьезную сумму. И область не может взять на себя обязательства по компенсации этих убытков. Неправильно ведь, что кто‑то назначал себе какие пожелал зарплаты, а сейчас государство должно их выплачивать. Окончательное решение, конечно, остается за председателем облисполкома, — цитирует Новикова "СБ".
 
 
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Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере‑2010, а ныне начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков рассказал о проблемах "Дняпра".
 
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