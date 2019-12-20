ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не знаете, что читать? Вот восьмёрка книг о том, как менять кругозор и образ жизни

21.12.2019 13:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Давно мы не писали о книгах! Пора исправляться. Если вы не знаете, как сузить поиск литературы для ближайших новогодних праздников и выходных, то публицист-философ и бизнесмен Дариус Фору как раз вовремя составил собственный топ книг, которые «вызвали настоящий сдвиг в его мышлении». Приводим десятку названий из списка Фору.

«Уолден, или Жизнь в лесу», Дэвид Торо

Главная книга американского мыслителя Торо. Его рассказ о двух годах, проведенных наедине с природой, стал классикой американской литературы. Обществу потребления Торо противопоставил уединение, самодостаточность, созерцательность и близость к природе.

«Думай медленно, решай быстро», Даниэль Канеман

Нобелевский лауреат Канеман объясняет, почему мы поступаем нерационально и как принимаем неверные решения. Все из-за двух систем мышления: медленной и быстрой. Книга Канемана – о том, как они контролируют нашу жизнь.

«Поток. Психология оптимального переживания », Михай Чиксентмихайи

Культовая книга ученого Чиксентмихайи о подходе к теме счастья. Автор считает, что счастье – это состояние, где человек полностью поглощен интересным делом, в котором максимально реализует свой потенциал. Книга учит приемам погружения  в этот  «поток ».

«История человеческого тела. Эволюция, здоровье и болезни », Дэниел Либерман

Профессор эволюционной биологии человека Либерман связывает «современные» заболевания с конфликтом, который возникает из-за противоречия адаптациям тела человека, полученным еще в доисторические времена. Автор показывает, где именно привычный образ жизни вредит тому, как «налажено» наше тело эволюцией.

«Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся», Роберт Чалдини

Название книги говорит само за себя. Она, как учебник, адресована прежде всего тем, кто работает с людьми: политикам, бизнесменам, врачам, педагогам, менеджерам и тем, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать и оказывать влияние.  

«Интроверты. Как использовать особенности своего характера», Сьюзан Кейн

Большинство интровертов даже не в курсе, что они интроверты. Книга Кейн о познании себя. Если коротко, то вся суть сводится к следующему: не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь.

«Парадокс выбора: Почему «больше» значит «меньше», Барри Шварц

Автор рассказывает, в какой момент свобода выбора наносит ущерб нашему эмоциональному состоянию. Шварц предлагает 11 шагов, позволяющих сократить многообразие выбора до разумных пределов.

«Птица за птицей», Энн Ламотт

Лэмотт пишет о реалиях жизни писателя, которая имеет мало общего с литературными тусовками – скорее, состоит из зависти, творческих кризисов и отчаянных сражений за каждый параграф.

Читайте по теме: «Простые лайфхаки от Иисуса». Список книг must-read от беларуских интеллектуалов         

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давно мы не писали о книгах! Пора исправляться. Если вы не знаете, как сузить поиск литературы для ближайших новогодних праздников и выходных, то публицист-философ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика