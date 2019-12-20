Не знаете, что читать? Вот восьмёрка книг о том, как менять кругозор и образ жизни

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Давно мы не писали о книгах! Пора исправляться. Если вы не знаете, как сузить поиск литературы для ближайших новогодних праздников и выходных, то публицист-философ и бизнесмен Дариус Фору как раз вовремя составил собственный топ книг, которые «вызвали настоящий сдвиг в его мышлении». Приводим десятку названий из списка Фору.

«Уолден, или Жизнь в лесу», Дэвид Торо

Главная книга американского мыслителя Торо. Его рассказ о двух годах, проведенных наедине с природой, стал классикой американской литературы. Обществу потребления Торо противопоставил уединение, самодостаточность, созерцательность и близость к природе.

«Думай медленно, решай быстро», Даниэль Канеман

Нобелевский лауреат Канеман объясняет, почему мы поступаем нерационально и как принимаем неверные решения. Все из-за двух систем мышления: медленной и быстрой. Книга Канемана – о том, как они контролируют нашу жизнь.

«Поток. Психология оптимального переживания », Михай Чиксентмихайи

Культовая книга ученого Чиксентмихайи о подходе к теме счастья. Автор считает, что счастье – это состояние, где человек полностью поглощен интересным делом, в котором максимально реализует свой потенциал. Книга учит приемам погружения в этот «поток ».

«История человеческого тела. Эволюция, здоровье и болезни », Дэниел Либерман

Профессор эволюционной биологии человека Либерман связывает «современные» заболевания с конфликтом, который возникает из-за противоречия адаптациям тела человека, полученным еще в доисторические времена. Автор показывает, где именно привычный образ жизни вредит тому, как «налажено» наше тело эволюцией.

«Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся», Роберт Чалдини

Название книги говорит само за себя. Она, как учебник, адресована прежде всего тем, кто работает с людьми: политикам, бизнесменам, врачам, педагогам, менеджерам и тем, кто по роду деятельности должен убеждать, воздействовать и оказывать влияние.

«Интроверты. Как использовать особенности своего характера», Сьюзан Кейн

Большинство интровертов даже не в курсе, что они интроверты. Книга Кейн о познании себя. Если коротко, то вся суть сводится к следующему: не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь.

«Парадокс выбора: Почему «больше» значит «меньше», Барри Шварц

Автор рассказывает, в какой момент свобода выбора наносит ущерб нашему эмоциональному состоянию. Шварц предлагает 11 шагов, позволяющих сократить многообразие выбора до разумных пределов.

«Птица за птицей», Энн Ламотт

Лэмотт пишет о реалиях жизни писателя, которая имеет мало общего с литературными тусовками – скорее, состоит из зависти, творческих кризисов и отчаянных сражений за каждый параграф.