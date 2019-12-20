ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

21.12.2019 13:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Самый необычный поступок мужчины ради Вас?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Саша зашил моё платье перед выступлением.

Вадим Щеглов:
Без чего Вы не проживёте и дня?

Инна Афанасьева:
Без своих детей.

Вадим Щеглов:
С какой страной Вы себя ассоциируете?

Инна Афанасьева:
Беларусь.

Вадим Щеглов:
Ваш самый большой гонорар за выступление?

Инна Афанасьева:
Ха-ха-ха…

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Инна Афанасьева:
Конечно!

Вадим Щеглов:
Вы боитесь одиночества?

Инна Афанасьева:
Нет.

Вадим Щеглов:
Ваш самый любимый композитор?

Инна Афанасьева:
Не бывает любимых. Есть просто хорошая музыка.

Вадим Щеглов:
Вы много тратите?

Инна Афанасьева:
Транжира, вообще, страшная!

Вадим Щеглов:
У Вас была «звёздная болезнь»?

Инна Афанасьева:
Переболела.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Инна Афанасьева:
Любовь – это Бог.

Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:

– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях

– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон

– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах

– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»

– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке

Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Самый необычный поступок мужчины ради Вас? Инна Афанасьева, заслуженная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes подсчитал, кто из миллиардеров больше всех заработал в 2019 году, а кто потерял
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика