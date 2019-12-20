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«Звёздной болезнью» переболела. Инна Афанасьева в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Также в интервью Инна Афанасьева рассказала:
– что думает о группе «Ленинград» и мате в песнях
– как беременная выступала в Москве и её жалел Кобзон
– почему нельзя говорить плохо о бывших супругах
– актуален ли сейчас формат «Славянского базара»
– какие напитки обязательно должны быть в её гримёрке
Смотрите 22 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Самый необычный поступок мужчины ради Вас? Инна Афанасьева, заслуженная...
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