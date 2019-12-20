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Йоханнес Бё выиграл преследование на этапе КМ в Анси, лучший из белорусов - 28-й

21.12.2019 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.


Reuters

Бё-младший стартовал четвертым, допустил 1 (1+0+0+0) промах и на 22 секунды опередил француза Кентена Фийон Майе (0+0+0+0).

Бронзу вырвал стартовавший лишь 13-м Фетле Шостад Кристиансен (0+0+1+0).

Отметим прорыв белоруса Никиты Лобастова (0+0+0+0), который поднялся с 46-го на 28-е место.

Сергей Бочарников (0+1+0+2) опустился с 29-го на 38-е место.

Мужская программа этапа завершится в воскресенье масс-стартом.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
 
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