|
Йоханнес Бё выиграл преследование на этапе КМ в Анси, лучший из белорусов - 28-й
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Бё-младший стартовал четвертым, допустил 1 (1+0+0+0) промах и на 22 секунды опередил француза Кентена Фийон Майе (0+0+0+0).
Бронзу вырвал стартовавший лишь 13-м Фетле Шостад Кристиансен (0+0+1+0).
Отметим прорыв белоруса Никиты Лобастова (0+0+0+0), который поднялся с 46-го на 28-е место.
Сергей Бочарников (0+1+0+2) опустился с 29-го на 38-е место.
Мужская программа этапа завершится в воскресенье масс-стартом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)