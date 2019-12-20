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Подтвердился ли правовой статус Ленинского суда? Смотрим продолжение расследования Петрухина
21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Почему чиновники не могут ответить на простой вопрос: кем и когда создан суд Ленинского района г. Бреста? Почему они хотят подменить понятия: народные суды заменить районными, хотя у них совсем разные принципы работы и создания?
Вторая часть вашему вниманию:
Кто пропустил и не может уловить суть,
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Почему чиновники не могут ответить на простой вопрос: кем и когда создан суд Ленинского района г. Бреста? Почему они хотят подменить понятия: народные суды...
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