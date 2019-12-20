Подтвердился ли правовой статус Ленинского суда? Смотрим продолжение расследования Петрухина

Источник материала: Виртуальный Брест

Почему чиновники не могут ответить на простой вопрос: кем и когда создан суд Ленинского района г. Бреста? Почему они хотят подменить понятия: народные суды заменить районными, хотя у них совсем разные принципы работы и создания?





Вторая часть вашему вниманию:

Кто пропустил и не может уловить суть, марш по ссылке, там первая часть , с неё и надо начинать.



