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На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Войсковой части 97061, дислоцирующейся в Брестском гарнизоне, 20 декабря в торжественной обстановке вручено Боевое Знамя и новый современный образец средств радиоэлектронной борьбы, разработанный предприятиями военно-промышленного комплекса нашей страны.

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

Боевое знамя, ключи от техники и формуляр образца вооружения, военной и специальной техники личному составу 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы перед развернутым строем части передал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин. Обращаясь к военнослужащим, ветеранам и гостям, он отметил:

– Боевое знамя — это символ воинской чести доблести и славы. Оно является свидетельством боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, её принадлежности к Вооруженным Силам Республики Беларусь. Боевое Знамя служит напоминанием военнослужащим о традициях и священном долге защиты Отечества. В современных условиях радиоэлектронная борьба играет стратегически важную роль в вопросах боевого обеспечения войск в системе комплексного поражения противника, защиты собственных объектов и войск от высокоточного оружия и в информационном противоборстве. Обеспечение Вооруженных Сил современным вооружением и техникой стоит во главе угла военного ведомства и на особом контроле Главы нашего государства. Врученный сегодня новый образец техники позволит повысить проведение технического контроля при выполнении задач по предназначению личным составом батальона.

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

Новая техника, поступившая на вооружение батальона, носит наименование «Комплект контрольного измерительного оборудования Р-341». С ней, а также с другим вооружением батальона, смогли ознакомится все, кто пришел в этот день на мероприятие празднования Дня специалиста РЭБ в военный городок «Красный Двор». Для гостей подготовили праздничный концерт, их угостили солдатской кашей.

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

На вооружение батальона радиоэлектронной борьбы поступила новая техника

 
 
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  Войсковой части 97061, дислоцирующейся в Брестском гарнизоне, 20 декабря в торжественной обстановке вручено Боевое Знамя и новый современный образец средств...
 
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