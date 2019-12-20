Волковычане танцевали на белом балу у белоснежной ели

Источник материала: Новости Волковыска

Областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи прошел 18 декабря в Гродненской филармонии.

На торжественное танцевальное мероприятие были приглашены школьники, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенты высших учебных заведений — победители и лауреаты различных конкурсов, активисты-общественники. Всего — 32 пары.

Приглашение на «Белый бал» получили и выпускники волковысских средних школ № 5 и № 7 Алексей Поцелуйко и Ксения Лещинская.

Оба занимаются хореографией. В постановке танца приняли непосредственное участие руководитель театра моды «Спадчына» Алла Сурминова и хореограф Марина Рудиевская.

Организаторы бала подготовили обширную развлекательную программу. Нарядные девушки и юноши кружились в вихре танцев: вальс, полька, полонез и мазурка. После бала участников пригласили в камерный зал Гродненской областной филармонии, где их ждал концерт представителей Гродненского музыкального колледжа.























