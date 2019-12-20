Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Завтра, 22 декабря 2019 года, на ⛽АЗС Беларуси опять подорожает автомобильное топливо. Розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку❗

Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара США за 1 баррель.

▶ Новые цены на топливо с 22 декабря 2019-го

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 63 копейки;

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки;

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 95 копеек;

ДТ – 1 рубль 73 копейки.

Стоит отметить, что за 2019 год автотопливо в Беларуси дорожало уже 27 раз. В последний раз цены выросли на 1 копейку 15 декабря.