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На Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста
21.12.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22 и 23 декабря в Выставочном зале на Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста.
По сложившейся традиции каждый посетитель может не только зарядиться праздничным настроением и приобрести уникальные новогодние украшения ручной работы, но и помочь выздороветь Ксении Горегляд и Максиму Маркову (пожертвования собирает благотворительная организация «Сердце - детям»).
Около 50 мастеров знакомят посетителей со своим творчеством. На ярмарке – символы Нового Года – мыши – всех форм, цветов и оттенков, вышитые на подушках, вязаные и шитые в игрушках. Взгляд привлекают блестящие игрушки, украшенные бантами, рисунками, декоративными элементами из ткани и бумаги.
Настроение поднимается, глядя на оригинальные елочки с золотыми шарами и шишками, прикасаясь к набивным нарядным куклам и мягким вязаным игрушкам. Зеркальце отражает оригинальные подвески и серьги, украшающие женщин. Аромат имбирных пряников и мыла ручной работы напоминают о скорых длинных выходных и волшебных праздниках.
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22 и 23 декабря в Выставочном зале на Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста. По сложившейся традиции каждый...
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