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На Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста

21.12.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22 и 23 декабря в Выставочном зале на Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста.

На Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста

По сложившейся традиции каждый посетитель может не только зарядиться праздничным настроением и приобрести уникальные новогодние украшения ручной работы, но и помочь выздороветь Ксении Горегляд и Максиму Маркову (пожертвования собирает благотворительная организация «Сердце - детям»).

На Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста

Около 50 мастеров знакомят посетителей со своим творчеством. На ярмарке – символы Нового Года – мыши – всех форм, цветов и оттенков, вышитые на подушках, вязаные и шитые в игрушках. Взгляд привлекают блестящие игрушки, украшенные бантами, рисунками, декоративными элементами из ткани и бумаги.

На Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста

Настроение поднимается, глядя на оригинальные елочки с золотыми шарами и шишками, прикасаясь к набивным нарядным куклам и мягким вязаным игрушкам. Зеркальце отражает оригинальные подвески и серьги, украшающие женщин. Аромат имбирных пряников и мыла ручной работы напоминают о скорых длинных выходных и волшебных праздниках.

 
Теги: Брест
 
 
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  22 и 23 декабря в Выставочном зале на Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста. По сложившейся традиции каждый...
 
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