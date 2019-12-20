Источник материала: Виртуальный Брест

22 и 23 декабря в Выставочном зале на Советской проходит Рождественская благотворительная ярмарка ремесленников Бреста.





По сложившейся традиции каждый посетитель может не только зарядиться праздничным настроением и приобрести уникальные новогодние украшения ручной работы, но и помочь выздороветь Ксении Горегляд и Максиму Маркову (пожертвования собирает благотворительная организация «Сердце - детям»).





Около 50 мастеров знакомят посетителей со своим творчеством. На ярмарке – символы Нового Года – мыши – всех форм, цветов и оттенков, вышитые на подушках, вязаные и шитые в игрушках. Взгляд привлекают блестящие игрушки, украшенные бантами, рисунками, декоративными элементами из ткани и бумаги.





Настроение поднимается, глядя на оригинальные елочки с золотыми шарами и шишками, прикасаясь к набивным нарядным куклам и мягким вязаным игрушкам. Зеркальце отражает оригинальные подвески и серьги, украшающие женщин. Аромат имбирных пряников и мыла ручной работы напоминают о скорых длинных выходных и волшебных праздниках.