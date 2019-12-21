Анисим отказывается участвовать в президентских выборах вместе с Лукашенко

— Участвовать в одной президентской кампании вместе с Александром Лукашенко я не буду, — сказала Анисим. Также она высказала мнение о том, что «кампания по сбору подписей за неучастие Лукашенко в выборах будет успешной».





Напомним, ранее — в январе 2019 года — Анисим заявляла о планах баллотироваться в президенты Беларуси. Тогда она говорила, что в своей кампании сделает акцент на «умацаванні нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў праз пашырэнне беларускай культуры і беларускай мовы».









В ноябре 2019 года экс-депутат сомневалась в том, будет ли участвовать в предвыборной гонке. «Калі будзе фінансавае забеспячэнне, ведаючы ўсе рызыкі і падводныя камяні, можна ісці і ўдзельнічаць у кампаніі, ідучы сваім шляхам», — рассуждала депутат.





Александр Лукашенко собирается выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Если не попросите — я никогда не буду выдвигать свою кандидатуру. Я, конечно, предложу ее на этих выборах, если буду чувствовать, что категорически против — я буду переживать. Но вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах», — делился планами он в ноябре 2019 года.

