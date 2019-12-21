Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

РБК . Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте, передает





«Под предлогом „пакта о ненападении“ Германия и Советский Союз очертили свои сферы влияния в секретном протоколе, разделив между собой территории других независимых государств», — отметил институт.





По его утверждению, оба государства таким образом «готовились к политике имперских завоеваний свободных наций — с целью их порабощения и подчинения тоталитарным режимам Москвы и Берлина». «Этот пакт стал предпосылкой Второй мировой войны», — добавил институт.





Заявление появилось после того, как президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря объяснил, что советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». По его словам, на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство страны уже находилось на польско-румынской границе.









Он добавил, что Советский Союз последним подписал соглашение о ненападении из-за отсутствия другого выбора, а у пакта Молотова-Риббентропа были секретные приложения. «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. <…> Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами», — отметил Путин.





Институт национальной памяти в своем заявлении указал, что до заключения советско-германского договора Польша подписала соглашение о ненападении с обеими сторонами (в 1932 году с СССР и в 1934 году с Германией). Он отметил, что к этим документам не прилагались секретные протоколы, а также информации о сферах влияния в Европе.





СССР и Германия заключили договор о ненападении 23 августа 1939 года. С советской стороны его подписывал министр иностранных дел Вячеслав Молотов, со стороны Германии — его коллега Иоахим фон Риббентроп. 1 сентября того же года немецкие войска вторглись на территорию Польши, а 17 сентября там появилась Красная армия.





Польский Институт национальной памяти был основан парламентом в декабре 1998 года. В его задачи входит изучение деятельности органов государственной безопасности страны с 1944 по 1990 годы, а также спецслужб Германии и СССР для расследования преступлений по отношению к польским гражданам, совершавшихся в этот период.