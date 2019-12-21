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Дальше будет светлее. 22 декабря в Беларуси день зимнего солнцестояния

22.12.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 декабря – самый короткий день года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солнце над горизонтом поднимается на самую маленькую высоту. Кроме того, небесное светило находится на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора. Треть суток длится ночь – это 8 часов 4 минуты. День зимнего солнцестояния считается началом астрономической зимы.

Дальше будет светлее. 22 декабря в Беларуси день зимнего солнцестояния

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Новости Беларуси. 22 декабря – самый короткий день года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солнце над горизонтом поднимается на самую маленькую высоту....
 
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