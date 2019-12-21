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Правозащитник: Наша цель - закрытие аккумуляторного завода под Брестом

22.12.2019 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В самое ближайшее время брестчане могут добиться закрытия аккумуляторного завода.

В этом убежден правозащитник Роман Кисляк, сообщает «Радыё Рацыя». Он уверен, что именно такими должны стать результаты почти двухлетней борьбы против появления вредного производства около Бреста.

«Самое эффективное - это то, что люди продолжают выходить на площадь, люди выражают свой протест, люди обращаются в государственные органы, требуют закрытия завода. Также было участие в избирательной кампании. Несмотря на то, что нам отказали в регистрации, эта компания была заметна, и я думаю, она тоже приближает нас к победе», - заявил правозащитник.


По словам Кисляка, в этом году удалось сформировать гражданское общество, которое знает, что такое борьба за свои экологические права. Он полагает, что в следующем году количество протестующих может только увеличиться. Напомним, что общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Каждое воскресенье протестующие собираются на площади Ленина в центре Бреста.
 
Теги: Брест
 
 
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В самое ближайшее время брестчане могут добиться закрытия аккумуляторного завода.
 
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