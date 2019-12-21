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Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

22.12.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Уфе загорелось здание нефтехимического завода. Огонь охватил 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

К счастью, возгорание произошло на территории промзоны и жилых домов вблизи нет. О пострадавших и погибших не сообщается. 

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

По предварительным данным, воспламенилась горючая жидкость. К месту пожара прибыл спецпоезд, заправленный 350 тоннами воды и пены. Передвижная лаборатория замеряет загрязнение воздуха рядом с пожаром. В настоящее время возгорание локализовано.

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Названа вероятная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

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Новости России. В Уфе загорелось здание нефтехимического завода. Огонь охватил 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью,...
 
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