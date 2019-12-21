22 декабря профессиональный праздник отмечают белорусские энергетики

Источник материала: Новости Волковыска

На 22 декабря в Беларуси приходится профессиональный праздник День энергетика. Наряду с белорусскими энергетиками этот день празднуют и в России, Украине, Армении, Кыргызстане.

День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.





История дня работников энергетической промышленности

Эта дата связана с Указом Президиума Верховного Совета СССР об установлении Дня энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России, который был принят на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года.

Через 60 лет по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», (в редакции от 1 ноября 1988 года) День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье воскресенье декабря.

Когда стали отмечать День энергетика в Беларуси?

Свою историю белорусская энергетика неформально ведет еще с конца XIX века. В 1895 году в Минске заработала первая электростанция на переменном токе.

В суверенной Беларуси День энергетика стал отмечаться по Указу Президента от 27 ноября 1995 года. Праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря.

Отметим, что в ряде стран постсоветского пространства и в некоторых организациях дату празднования Дня энергетика оставили на третье воскресенье декабря.

День энергетика отмечают все, кто имеет отношение к созданию и обслуживанию энергетических систем и энергетической отрасли.

С изобретения лампочки прошло не так много лет, но наша эпоха уже не может существовать без света и тепла. Энергетика – одна из самых прибыльных отраслей, а сама профессия энергетика становится все престижнее.

Это связано с ростом необходимости использовать не только стандартные источники энергии (газ и нефть), но и экологические чистые и инновационные – воздух, ветер, солнечную энергию.

Как отмечают праздник День энергетика?

По корпоративной традиции в день энергетика в Беларуси лучших представителей профессии отмечают высокими наградами и материальными вознаграждениями. Большим подарком станет для них честное, человеческое «Спасибо!» за порой сложную и опасную работу.

Ко Дню энергетика на предприятиях часто проводят конкурсы профессионального мастерства, например, состязания электромонтеров. Победители получают ценные призы от руководства, а также всяческий почет и уважение коллектива.

Отметить День энергетика можно праздником света: световые инсталляции, огненное шоу, театр теней и лазерный перфоманс. Можно просто пройтись по городу, посмотреть на вечерние огни.

А еще: все-таки начать экономить дома и в офисе электроэнергию.

День энергетика называют одним из самых социально значимых профессиональных праздников. Ведь от работников этой отрасли зависит существование нашей страны, работа промышленных предприятий, школ, детсадов, медучреждений, да и повседневная жизнь людей тоже.