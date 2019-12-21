Лидер сирийской радикальной группировки уничтожен в Идлибе

Источник материала: Вороновская газета





Лидер одной из действующих на территории Сирии террористических группировок уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Об этом со ссылкой на телеканал Sky News Arabia сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, главарь экстремистской организации «Хурас ад-Дин» («Стражи религии») был ликвидирован во время атаки БПЛА в провинции Идлиб на севере страны. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился террорист. Подробности этой операции не приводятся.

Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу пока нет.

Как сообщает сирийское информагентство SANA, в провинции Идлиб в районе Мааррат Ан-Нуман армия очистила от бандформирований плантации и селения Тахтая, Аль-Бурдж, Тель Аль-Хомси, Фарван, Аль-Храки и Аль-Фраты, преследуя оставшихся террористов в направлении селения Ат-Тах. Саперы приступили к обезвреживанию взрывных устройств в освобожденных селениях.

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