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Лидер сирийской радикальной группировки уничтожен в Идлибе

22.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лидер сирийской радикальной группировки уничтожен в Идлибе

Лидер одной из действующих на территории Сирии террористических группировок уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Об этом со ссылкой на телеканал Sky News Arabia сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, главарь экстремистской организации «Хурас ад-Дин» («Стражи религии») был ликвидирован во время атаки БПЛА в провинции Идлиб на севере страны. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился террорист. Подробности этой операции не приводятся.

Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу пока нет.

Как сообщает сирийское информагентство SANA, в провинции Идлиб в районе Мааррат Ан-Нуман армия очистила от бандформирований плантации и селения Тахтая, Аль-Бурдж, Тель Аль-Хомси, Фарван, Аль-Храки и Аль-Фраты, преследуя оставшихся террористов в направлении селения Ат-Тах. Саперы приступили к обезвреживанию взрывных устройств в освобожденных селениях.

https://www.belta.by/

 
 
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Лидер одной из действующих на территории Сирии террористических группировок уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА)...
 
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